Il Liverpool non si ferma più e battendo anche il Wolverhampton a domicilio si conferma capolista della Premier League grazie alla settima vittoria consecutiva. I Reds trascorreranno in testa il Natale e guarderanno tutti dall'alto almeno fino al Boxing Day, che li vedrà impegnati in casa con il Newcastle. La squadra di Jurgen Klopp ha vinto in casa dei Wolves per 2 a 0 grazie alle reti di Mohamed Salah e Virgil van Dijk, una per tempo. Il Liverpool ha sempre avuto il controllo del gioco e ha rischiato solo nella prima parte di subire la rete del pari, nella ripresa è stato un monologo di Milner & co. Ora sono 4 i punti di vantaggio sul Manchester City che, però, domani giocherà con il Crystal Palace in casa.

Il Liverpool è passato in vantaggio al 18′ Mohamed Salah, che ha sbloccato il risultato al Molineux Stadium con un tocco di esterno sinistro su assist dalla destra di Fabinho: undicesimo goal stagionale per l'egiziano, il quinto nelle ultime quattro partite. Bella triangolazione tra l'ex Monaco e Mané sulla fascia che ha permesso di sviluppare un'ottima manovra offensiva e ha trovato impreparata la difesa dei Wolves. La squadra di Nuno Espirito Santo ha creato qualche occasione ma non sono stati in grado di capitalizzarle al meglio: il Wolverhampton ha tirato quattro volte verso la porta del Liverpool, più di quanto qualsiasi altra squadra sia riuscita a fare in 45′ di una partita di Premier League in questa stagione.

I Reds nella ripresa hanno amministrato e al 68′ hanno trovato il secondo goal con Virgil van Dijk: il difensore olandese ha deviato in rete un cross di Salah con un tocco di sinistro che ha preso il tempo a Rui Patricio e non gli ha permesso di intervenire. Si tratta del primo goal in campionato con il Liverpool per il numero 4 del Liverpool dopo la rete alla partita d'esordio con l'Everton dello scorso anno. Non ci sono stati problemi nel gestire il doppio vantaggio per il Liverpool fino al 90′, a parte un'occasione capitata sui piedi di Gibbs-White: essere in testa a Natale è un buon segno visto che le ultime 4 squadre che si sono trovate in capolista il 25 dicembre poi hanno vinto il titolo ma quella che non era riuscita a rispettare questa tendenza è stato proprio la squadra di Anfield ai tempi di Brendan Rodgers nella stagione 2013/2014. Se volessimo ampliare la statistica e prolungarla agli ultimi 10 anni troveremo sempre il Liverpool del 2008/2009 che in testa a Natale non è riuscito a vincere il titolo. Riuscirà Klopp a sfatare questo tabù?