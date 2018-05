Si può criticare un calciatore che ha segnato 45 gol in 53 partite stagionali? Sì, soprattutto se ti chiami Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco del Liverpool non guarda in faccia nessuno e l'ennesima conferma del suo piglio è arrivata dopo la sconfitta sul campo del Chelsea che ha rimesso in discussione il discorso relativo alla qualificazione Champions in Premier League. All'ex Dortmund non è andato giù l'atteggiamento della sua stella Salah sul campo dei Blues e in particolare la simulazione costatagli un cartellino giallo.

Salah, simulazione e giallo in Chelsea-Liverpool

In Chelsea-Liverpool 1-0, Salah ex grande atteso ha deluso le aspettative. L'egiziano ha girato a vuoto fallendo una delle pochissime partite stagionali. Testa probabilmente già alla finale di Champions per l'attaccante che si è reso protagonista di un brutto episodio nel finale del primo tempo. Salah ha infatti rimediato un cartellino giallo per una simulazione dopo un intervento in scivolata di Marcos Alonso al limite dell'area.

Klopp bacchetta Salah dopo la simulazione

Una situazione che non è stata gradita dal suo allenatore che dopo il fischio finale ha criticato il suo giocatore: "Sì, penso che si sia tuffato, vero? Oppure aspettava il contatto, non ne sono sicuro, ma in ogni caso non è quello che voglio vedere. Questo non va bene – riporta Goal.com – Deve fare molto meglio, può fare molto meglio e tornerà a segnare, non c'è dubbio. Può giocare bene anche senza spazi. Lotta per un posto in Champions? Dobbiamo dimostrare di essere ancora vivi, nessuno poteva immaginare un mese fa che saremmo arrivati in finale".

Salah tira il fiato in vista della finale di Champions e del Mondiale

Salah non segna da 3 partite. Fisiologico un momento di flessione per un ragazzo che ha disputato una stagione eccezionale al punto di candidarsi al prossimo Pallone d'Oro. Probabilmente l'ex Roma sta tirando il fiato anche in vista del finale di stagione. Troppo importante farsi trovare pronti per l'ultimo atto della Champions League in programma il 26 maggio e i Mondiali con la speranza di trascinare l'Egitto.