Mohammed Salah li ha messi tutti nel mirino: Luis Suarez, Cristiano Ronaldo e perfino Alan Shearer, Andy Cole. L'egiziano del Liverpool, autentica rivelazione della Premier League, ha fame di vittorie e di successi personali. In campionato è giunto a quota 30 gol (40, contando anche le marcature nelle coppe), ne manca solo uno per agganciare l'ex pistolero dei Reds oppure il CR7 che furoreggiava a Manchester (31 reti). L'ex romanista, però, non si accontenta e vuole cancellare anche il nome dell'ex attaccante di Blackburn e Newcastle, una leggenda tra i cannonieri d'Oltremanica capace di arrivare a quota 34 in una stagione. Ce la farà Salah? Risposta scontata per l'ala che ha infiammato Anfield e attende la Roma, prossima avversaria in Champions.

Devo dire grazie ai compagni di squadra – ha ammesso Salah nell'intervista a Sky Sports News – che stanno facendo il possibile perché possa continuare a segnare tanto. Sanno che sono in corsa per la Scarpa d'Oro e posso vincere questo premio. Mancano 4 partite ancora e ho intenzione di giocarmi tutte le mie opportunità per fare altri gol. Però voglio fare tutto questo anche per la squadra.

in foto: Il rendimento di Salah in stagione (fonte Transfermarkt)

A un passo dal record in campionato. A un passo dal sogno che si chiama finale di Champions. Si giocherà a Kiev ma prima c'è da eliminare un ostacolo ingombrante… si tratta della Roma, la sua Roma… quella che adesso rimpiange di averlo ceduto così in fretta e per così pochi soldi (appena 42 milioni di euro) rispetto al valore di mercato raggiunto che adesso sfiora i 100 milioni. Andata ad Anfield Road, ritorno all'Olimpico… vinca il migliore. Salah spera di farcela, intanto è già riuscito a prendersi una bella rivincita dopo il flop al Chelsea.