Le immagini del suo infortunio e delle sue lacrime, hanno fatto il giro del mondo e rovinato una serata che avrebbe dovuto essere speciale per lui. Con in corpo la rabbia e la delusione per il risultato della finale di Champions League, Mohamed Salah ha però ritrovato un po' d'ottimismo in merito al suo imminente viaggio in Russia con la nazionale egiziana.

Dopo le parole di Klopp ("L'infortunio è serio, la spalla o la clavicola probabilmente sono rotte. Il Mondiale è a rischio"), la Federcalcio egiziana ha infatti ridimensionato la gravità del problema con un tweet postato sul profilo ufficiale: "Durante il contatto telefonico per verificare le condizioni di Salah, i medici hanno comunicato che lo shock riguarda l'articolazione della spalla, come emerso dalla radiografia. Il dottor Abu Ela ha espresso il suo ottimismo sul fatto che Salah possa partecipare alla prossima Coppa del Mondo".

Il messaggio di Ramos

In vista del "kick off" del 14 giugno, lo staff medico della nazionale dei Faraoni conta quindi di recuperare l'attaccante del Liverpool: protagonista della splendida cavalcata che ha riportato l'Egitto di Cuper a giocarsi la Coppa del Mondo. Le visite in ospedale a cui è stato sottoposto nella notte il giocatore, hanno dunque evidenziato un problema ai legamenti della spalla sinistra e non una rottura come aveva segnalato il tecnico della squadra inglese.

Ecco perchè lo staff egiziano rimane ottimista in vista dell'impegno in Russia, che per l'Egitto comincerà il giorno 15 giugno con la gara dell'Ekaterinburg Arena contro l'Uruguay di Edinson Cavani. Se Mohamed Salah non riuscirà a recuperare per l'esordio, potrebbe ipoteticamente scendere in campo per la seconda partita del girone: il 19 giugno contro i padroni di casa della Russia. Ad augurare un pronto recupero all'egiziano, sono arrivate anche le parole di Sergio Ramos via Twitter: "Il calcio ti mostra la faccia più dolce assieme a quella più amara. Ma al di là di tutto, siamo compagni. Ritorna presto, Salah, il futuro ti aspetta".