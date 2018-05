Dopo undici anni il Liverpool è tornato in finale di Champions League. Un risultato eccezionale per i Reds, che a inizio torneo non erano tra le squadre favorite per la vittoria finale. A Kiev gli inglesi ci arrivano con pieno merito, con lo scalpo pesante del Manchester City e grazie al netto successo contro la Roma nella semifinale d’andata. Se Klopp disputerà per la seconda volta in carriera in una finale di Champions lo deve al suo fantastico tridente, che all’Olimpico ha realizzato l’ennesimo record.

Il trio formato da Salah, Firmino e Mané è diventato quello più prolifico di sempre nella storia della Champions League. Con il gol realizzato dal giocatore senegalese dopo pochissimi minuti all’Olimpico il tridente è arrivato a quota 29 gol in questa edizione della Champions e ha tolto il primato alla BBC del 2013-2014, che si fermò a 28. Il tridente di Klopp rispetto a quello del Real è più democratico, perché la suddivisione dei gol è quasi perfetta. Hanno realizzato 10 gol Salah e Firmino, mentre Mané ne ha segnati 9. E adesso a Kiev i tre velocissimi e tecnici attaccanti del Liverpool sfideranno proprio il Real Madrid, anche se la BBC non è più al centro del progetto di Zidane, perché Bale ha perso il posto.

Il Liverpool è diventata la seconda squadra nella storia della Champions capace di segnare 20 gol fuori casa in una singola edizione, meglio ha fatto solo il Real Madrid del 2013-2014, quello di Ancelotti e della BBC che la coppa la vinse, in modo rocambolesco. Con 40 gol complessivi inoltre l’undici di Klopp diventa la squadra con più reti in una singola edizione della Champions.

E i primati non sono finiti. Perché Roma-Liverpool, tra andata e ritorno, ha prodotto 13 reti, che è il numero massimo di gol in una doppia sfida di semifinale di Champions. E vanno sottolineati anche i numeri di Roberto Firmino, che ai 10 gol aggiunge 7 assist e negli ultimi 10 anni nessuno è riuscito a ottenere numeri così importanti tra gol e assist. Record battuti in serie, e per il Liverpool il meglio forse ancora non è arrivato.