Una partita pazzesca, dall'esito sempre in bilico e ricca di emozioni e colpi di scena. E' finita 2-2 Liverpool-Tottenham posticipo della 26a giornata di Premier League. Eccezionale prova di Salah autore di una doppietta d'autore, mentre tra gli Spurs menzione speciale per Kane che dopo aver sbagliato un rigore, ha realizzato quello che gli ha permesso di toccare quota 100 gol in Premier League. I Reds raggiunti in extremis restano momentaneamente terzi a quota 51, 2 punti in più del Tottenham prossimo avversario della Juve in Champions.

Salah scatenato. Wanyama, che golazo.

Pronti, via e il Liverpool sblocca già il match. E’ Salah ancora una volta ad andare a segno dopo soli 3’ per quello che è il suo 27° gol stagionale in 34 partite. L’egiziano approfitta di un errore della difesa degli Spurs e con freddezza batte Lloris per l’1-0 dei Reds. Grande intensità e ritmi alti ad Anfield con i padroni di casa pericolosi in diverse occasioni e gli ospiti che con Kane e Alli che girano a vuoto creano un’opportunità nel finale con Dembele. Nella ripresa il match cambia con il Tottenham che si prende il pallino del gioco con addirittura il 70% del possesso palla creando non pochi pericoli alla difesa di Klopp. All’80’ le mosse di Pochettino si confermano vincenti: entra Wanyama, che realizza un gol da cineteca con un tiro di controbalzo che s’insacca nel sette.

Finale al cardiopalma, Salah incanta.

Nel finale di partita accade di tutto. Kane conquista all’84’ un calcio di rigore tra le polemiche dei Reds che protestano per la decisione del direttore di gara. La battuta dell’attaccante dal dischetto è da dimenticare e Karius senza troppa fatica gli nega la gioia del 100° gol in Premier. Passano una manciata di secondi e il Liverpool trova il gol del 2-1, ancora con uno scatenato Salah: l'egiziano parte dalla sinistra, entra in area e con una splendida serpentina arriva davanti a Lloris e lo batte con una conclusione precisa. Gol numero 28 per l'ex Roma.

Kane si fa perdonare, 100° gol in Premier.

La partita sembra ormai in cassaforte per i padroni di casa che però vengono gelati da una decisione dell'arbitro e del guardalinee: intervento molto dubbio di Van Dijk su Lamela e nuovo rigore per i Reds. Questa volta Kane non sbaglia e può sfogare tutta la sua rabbia con un'esultanza sotto il settore ospiti con il 100° gol in Premier. Al fischio finale è 2-2 per un match che conferma la spettacolarità della Premier League.