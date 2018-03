Alcuni giocatori si sono rivelati dei colpi vincenti sul mercato, tanto da veder lievitare il proprio cartellino in modo importante ed essere, in vista delle prossime trattative estive dei pezzi pregiati. Alcuni, secondo il Cies, hanno raddoppiato il proprio cartellino, sia grazie al proprio rendimento che di quello della squadra di appartenenza. I club che sono andati meglio, ovviamente hanno avuto effetti benefici maggiori sugli stessi giocatori.

Dominio Premier League

La palma – ancora una volte – spetta alle squadre inglesi con la Premier League che la fa da padrona in questa speciale classifica, seguita dalla Liga spagnola e dalla Ligue1. C'è anche uno spicchio d'Italia nella TopTen ma manca incredibilmente la Bundesliga malgrado il campionato tedesco sia in questi ultimi anni in netta crescita internazionale.

Tutti i giocatori più rivalutati

Salah, il crack d'Europa

Chi ha saputo valorizzarsi di più è stato sicuramente l'ex Fiorentina e Roma, Mohamed Salah. L'egiziano da quando è arrivato al Liverpool ha effettuato un salto di qualità impressionante divenendo uno dei giocatori maggiormente apprezzati all'interno del campionato inglese. A settembre l'esterno dei reds valeva poco più di 88 milioni di euro, oggi a distanza di sei mesi ha avuto un incremento di 74 milioni, con un cartellino valutato attorno ai 163.

C'è anche Mbappè del Psg

Oltre al giocatore del Liverpool il podio è tutto del Manchester City con Ederson che si è rivalutato di 74.4 milioni sfiorando adesso un cartellino quasi a tre cifre. Così come il suo compagno di squadra Leroy Sanè che è al terzo posto del podio con un +63 milioni. A interrompere l'egemonia inglese c'è però il Psg che ha valorizzato Mbappè. L'ex Monaco è passato dai 134 milioni di settembre agli attuali 188.5 con un +54.7.

in foto: Mbappè al Psg, un gioiellino che vale quasi 190 milioni

Le posizioni di rincalzo

Poi ancora Inghilterra con Gabriel Jesus del City (+53.1) e Gomez del Liverpool (48.3). Quindi la Liga che porta il nome di Sanchez che a Barcellona si è rilanciato passando da 35.4 milioni agli attuali 77.6 (+42.2), mentre al decimo posto chiude ancora la Ligue1 con il Marsiglia di Rudi Garcia. Il giocatore che si è maggiormente rivalutato è Thauvin con un + 38.4.

L'Italia esulta con Milinkovic-Savic

In tutto questo sorride – e molto – anche la Lazio che copre la nona posizione con il suo giocatore maggiormente cresciuto, sia tecnicamente che economicamente: è Milinkovic-Savic che Simone Inzaghi oramai considera un perno insostituibile in mediana. Il giocatore ha avuto un balzo in avanti impressionante. A settembre aveva un valore attorno ai 30 milioni, oggi ne vale più di 70. Con un aumento pari a 40.7 milioni di euro.

in foto: Milinkovic–Savic, il più rivalutato d’Italia

La Top Ten dei più valorizzati

1 – Salah (Liverpool). Settembre: 88.1 milioni. Marzo: 162.8 milioni (+74.7)

2 – Ederson (City). Settembre: 24.3 milioni. Marzo: 98.7 milioni (+74.4)

3 – Leroy Sané (City). Settembre: 88.2 milioni. Marzo: 151.2 milioni (+63.0)

4 – Mbappé (PSG). Settembre: 133.8 milioni. Marzo: 188.5 milioni (+54.7)

5 – Gabriel Jesus (City). Settembre: 52.8 milioni. Marzo: 105.9 milioni (+53.1)

6 – Joe Gomez (Liverpool). Settembre: 9 milioni. Marzo: 57.3 milioni (+48.3)

7 – Paulinho (Barcellona). Settembre: 10 milioni. Marzo: 52.4 milioni (+42.4 milioni)

8 – Sanchez (Tottenham). Settembre: 35.4 milioni. Marzo: 77.6 milioni (+42.2)

9 – Milinkovic Savic (Lazio). Settembre: 29.8 milioni. Marzo: 70.5 milioni (+40.7)

10 – Thauvin (Marsiglia). Settembre: 43.9 milioni. Marzo: 82.3 milioni (+38.4)