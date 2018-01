Mohamed Salah è il miglior calciatore arabo del 2017. L’ex romanista continua così a collezionare riconoscimenti in un’annata indimenticabile ricca di gol e di soddisfazioni personali. L’attaccante del Liverpool succede nell’albo d’oro all’algerino Mahrez del Leicester e ha preceduto il compagno di squadra Saido Mané e il bomber del Borussia Dortmund Aubameyang. Secondo grande riconoscimento per Salah che a dicembre aveva già ricevuto il premio di giocatore africano dell’anno della BBC.

La premiazione di Salah in Ghana.

Salah e Mané, primo e secondo della classifica del miglior giocatore arabo, saranno premiati in Ghana giovedì prossimo dalla Confederazione africana del calcio (CAF). La data non è favorevolissima per i due calciatori che il giorno seguente dovrebbero giocare il derby del terzo turno di FA Cup contro l’Everton. Klopp ha detto di non avere problemi a concedere a due delle sue stelle un paio di giorni di stop alla vigilia di un match talmente importante: “Abbiamo organizzato tutto, abbiamo due dei migliori giocatori africani nella nostra squadra. Dobbiamo mostrargli rispetto”.

Il grande 2017 di Salah, diventato un bomber con il Liverpool.

Senza dubbio questo 2017 è stato favoloso per l’egiziano che non si è fermato mai e ha realizzato valanghe di gol. L’anno era iniziato con la finale persa in Coppa d’Africa, ma con l’Egitto si è riscattato in modo meraviglioso, con i suoi gol ha portato la nazionale di Cuper ai Mondiali per la prima volta da Italia ’90. Con la Roma ha chiuso la stagione con 15 gol e 11 assist. I giallorossi lo hanno ceduto al Liverpool in estate per 42 milioni di euro. Con i ‘Reds’ sembra ulteriormente migliorato. Salah è secondo nella classifica dei cannonieri, con 17 gol, solo Kane ha fatto meglio e complessivamente ha realizzato 23 reti in 29 partite.