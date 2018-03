Mohamed Salah sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, e il più bello deve ancora arrivare. Il Liverpool sogna in Champions, lui pensa al Mondiale con l’Egitto e insegue la Scarpa d’Oro. Ma Salah non è un campione solo in campo. Perché l’attaccante ex Roma è un ragazzo che osserva il mondo che gli sta intorno. Il giocatore è stato autore di un altro bellissimo gesto donando un’attrezzatura medica del valore di circa 560mila euro all’ospedale 57357 de Il Cairo. Quell’attrezzatura servirà a curare i bambini malati di cancro al midollo osseo.

L’amicizia di Salah con il piccolo Abdelrahman

Recentemente si è scoperto che Mertens aiuta i più deboli e Salah, che per certi versi somiglia al belga (sono diventati bomber un po’ avanti nella carriera e non hanno entrambi le physique due role del centravanti classico), ha dimostrato per l’ennesima volta di pensare a chi ha più bisogno. ‘Momo’ ha deciso di comprare quell’attrezzatura dopo aver incontrato un bambino egiziano, Abdelrahman Mahmoud, originario di Tanta, malato di cancro e ricoverato nell’ospedale 57357 in attesa di un trapianto di modello. Quel bimbo desiderava incontrare il suo giocatore preferito e ci è riuscito. Il padre del piccolo ha raccontato tutta la storia al ‘Liverpool Echo’

Siamo riusciti a contattare una persona che vive in una città vicina al villaggio di Salah e che ha raccontato di mio figlio al padre del calciatore. Salah ha contattato mio figlio, si sentono regolarmente e il suo appoggio sta avendo un impatto positivo sulla salute del bambino.

Salah e la maglia regalata al fan

Salah realmente pensa al prossimo. All’inizio di quest’anno ha inviato una sua maglia al giovane fan Mohamed Abdel-Karim, dopo che una foto di questo tifoso divenne virale. In quell’immagine si vedeva il ragazzo indossare un maglione strappato con la scritta a penna ‘Salah 10’ sulla schiena. Successivamente il giocatore ha donato 30mila euro all’associazione Veteran Egyptian Players, in questo modo ha aiutato 120 famiglie, che possono ricevere uno stipendio mensile. In Egitto Salah anche per questo è un idolo. Dopo la qualificazione al Mondiale la scuola che il giocatore frequentava ha preso il suo nome.