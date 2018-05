Non ci saranno né Joe Hart né Jack Wilshere a rappresentare l'Inghilterra alla Coppa del Mondo 2018 che si giocherà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Gareth Southgate ha pubblicato la lista di 23 giocatori che guideranno la spedizione in terra società e gli uomini su cui fa più affidamento sono, chiaramente, Harry Kane, Marcus Rashford, Jamie Vardy e Dele Alli. Jordan Pickford, Jack Butland e Nick Pope saranno i tre portieri e dovranno difendere i pali di una rappresentativa che è piena di calciatori del Tottenham di Mauricio Pochettino. Alex Oxlade-Chamberlain e Joe Gomez avrebbero dovuto far parte del gruppo ma i due calciatori del Liverpool non ci saranno in Russia e salteranno anche la finale di Champions League contro il Real Madrid a causa delle rispettive lesioni al ginocchio e alla caviglia.

Si è parlato molto di una possibile convocazione del giovane Ryan Sessegnon ma, nonostante la versatilità del 17ennne del Fulham che si è rivelata in Championship durante la stagione, Southgate non è riuscito a trovare un posto per questo giovanotto nel suo elenco.

L'Inghilterra giocherà due amichevoli pre-Mondiale contro la Nigeria, il 2 giugno, e il Costa Rica, il 7 giugno, prima di volare verso la Russia il 12. La nazionale dei Tre Leoni è stata inserita nel gruppo G con Tunisia, Panama e Belgio.

La lista di Southgate

PORTIERI: Jack Butland, Jordan Pickford, Nick Pope;

DIFENSORI: Trent Alexander-Arnold, Gary Cahill, Phil Jones, Harry Maguire, Danny Rose, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ashley Young;

CENTROCAMPISTI: Dele Alli, Eric Dier, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek, Raheem Sterling, Fabian Delph;

ATTACCANTI. Harry Kane, Marcus Rashford, Jamie Vardy, Danny Welbeck;

RISERVE: Tom Heaton, James Tarkowski, Lewis Cook, Jake Livemore and Adam Lallana.