La FIFA ha informato oggi che le decisioni prese con l'aiuto del VAR, Video Assistant Refree, durante le partite della Coppa del Mondo 2018 verranno spiegate con immagini e leggende scritte sugli schermi giganti degli stadi. In questo modo, i tifosi che saranno presenti negli impianti non saranno lasciati con il dubbio su quale sia stata la ragione per cui la decisione è stata presa in base alla tecnologia video. La Federazione Internazionale avrà una persona designata nella sala operazioni video che avrà come missione quella di ascoltare gli argomenti che portano a una decisione e di comunicarla sia ai commentatori televisivi che al personale incaricato di gestire gli schermi giganti degli stadi. Sebastian Runge, il leader di innovazione tecnologica della FIFA, ha dichiarato: "Così avremo grafica su schermi giganti, i replay dopo una decisione è presa e anche informare gli appassionati circa l'esito di un incidente e prendere visione della VAR".

Il Video Assistant Refree farà il suo debutto ai Mondiali di calcio, in programma dal 14 giugno al 15 luglio, e la FIFA in questo mese terrà l'ultimo incontro per formare i 36 arbitri e 63 assistenti che sono stati selezionati per applicare il regolamento del calcio nel torneo che si giocherà in Russia. Inoltre, la FIFA oggi ha selezionato i tredici arbitri VAR per la Russia che vengono dalle squadre arbitrali di Italia e Germania, ovvero due delle leghe che utilizzano già questo sistema. Da qualche settimana vengono addestrati nel centro sportivo di Coverciano in Italia .

Si tratta di un'introduzione davvero importante visto che ogni volta che viene fischiato qualcosa negli stadi c'è sempre grande incertezza: così i tifosi saranno partecipi a tutti gli effetti di ciò che accade in campo e capiranno come gli arbitri si sono mossi.