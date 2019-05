Rudi Garcia non sarà già l'allenatore dell'Olympique Marsiglia. A due giorni dall'ultima partita di campionato contro il Montpellier il tecnico francese ha annunciato in conferenza stampa che ha ufficializzato che lascerà l'incarico di guida dell'OM: "Ho deciso di partire, ho proposto questa soluzione al mio presidente che l'ha accettata". L'ex tecnico della Roma ha svelato il suo futuro seduto accanto al presidente del club, Jacques-Henri Eyraud.

Dopo tre anni insieme le strade di Rudi Garcia e del Marsiglia si separano e una componente che ha spinto a queste decisione è certamente l'attuale sesta posizione in Ligue 1, che può diventare quinta in caso di vittoria all'ultima giornata, ma questo non garantirà la presenza dell'OM in nessuna competizione europea, poiché soltanto le prime quattro posizioni sono valide per la qualificazione dopo le vittorie di Strasburgo e Rennes nelle coppe nazionali. Nelle tre stagioni alla guida del Marsiglia il tecnico 55enne non è mai riuscito a chiudere nelle prime tre posizioni e a portare la sua squadra in Champions League. Certamente questi risultati hanno inciso sul prosieguo del rapporto di lavoro tra Garcia e l'OM.

Eyraud: Rudi ha mostrato il suo rispetto alla società

I termini finanziari dell'accordo di separazione non sono stati resi noti ma i 10 milioni di euro menzionati dai media non hanno "niente a che fare con la realtà" ha chiarito il presidente Eyraud, che ha aggiunto: "Rudi è un grande tecnico, un grande allenatore, un uomo di grande qualità. Ho grandissimo rispetto per Rudi, sarà ricordato come l'allenatore che ha portato il Marsiglia in una finale europea". Il numero uno dell'OM ha voluto salutare Garcia ricordando la finale di Europa League raggiunta la stagione scorsa e persa con l'Atletico Madrid.