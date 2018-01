"Assomiglia già molto a sua madre… non smette mai di muoversi. Non manca molto al lieto evento, non vedo l'ora". Il video postato su Instagram da Gregory van der Wiel è tenerissimo: l'ex calciatore del Cagliari è accanto alla compagna, Rose Bertram, e ne mostra il pancione. La modella belga è incinta, la coppia aspetta il primo figlio e il papà – orgoglioso e premuroso – immortala un momento bello ed emozionante al tempo stesso: il piccolo che si muove nel ventre materno mentre lui poggia una mano sull'addome prominente. Una clip di pochi secondi, il simbolo della vita scandito dai battiti del cuore della bimba e dalla gioia dei genitori. A settembre scorso ci fu l'annuncio ufficiale, seguito poi dalla rivelazione sul sesso del pargoletto in arrivo: "Un segreto non si può tenere a lungo – scrisse sul proprio profilo Rose -. Io e Gregory avremo un bambino. Grazie per avermi reso la donna più felice della terra".

La freccia di Cupido. Da allora sono trascorsi cinque mesi e la gravidanza della donna ha reso ancora più forte l'unione con il compagno calciatore conosciuto quando aveva 17 anni. "Ho passato un paio di giorni fantastici, ora sono tornato a casa dalla mia regina e dalla mia piccola principessa". La Bertram nel 2015 è stata la prima modella belga a diventare testimonial di Sport Illustrated e ha sempre seguito la sua dolce metà nelle diverse esperienze calcistiche, da Parigi a Istanbul fino alla Sardegna, dove ha indossato la maglia del Cagliari.

L'avventura del difensore olandese in rossoblù, però, è durata appena sei mesi. Il terzino destro dei Paesi Bassi è stato una delle maggiori delusioni della prima parte della stagione: da lui ci si attendeva quel tasso di tecnica ed esperienza necessari per una squadra che vuole conquistare la salvezza senza patemi e magari agganciare da subito posizioni di classifica tranquille. Lo score di rendimento è la fotografia delle difficoltà incontrate da van der Wiel in Serie A: in maglia rossoblù ha raccolto soltanto 6 presenze per un totale di 375 minuti giocati, poco più di un'ora a match. A bloccare il calciatore nato nell'Ajax sono stati anzitutto alcuni problemi fisici che lo hanno lasciato dietro le quinte, la contestuale esplosione di Faragò gli ha di fatto sottratto spazio ulteriore. Cosa farà adesso? Dopo un interessamento da parte del Nizza, adesso la posta più concreta è quella che porta alla Mls, con il Toronto di Giovinco pronto ad accoglierlo.