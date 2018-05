Non è abituato a sbagliare Cristiano Ronaldo quando ha il pallone tra i piedi. Il portoghese ha una mira eccezionale, ma non è certo infallibile. Può senza dubbio confermarlo un giornalista che ha pagato le conseguenze di un tiro sbagliato dal fenomeno del Real Madrid durante un allenamento sul terreno di gioco dell'Olympic Stadium di Kiev, quello che ospiterà la finale di Champions tra gli uomini di Zidane e il Liverpool.

Ronaldo sbaglia tiro e centra un cameraman

Ronaldo, a caccia del suo quinto trofeo, con il resto della squadra si è intrattenuto sul terreno di gioco alla conclusione della seduta d'allenamento per provare una serie di tiri in porta. Vere e proprie bordate quelle di CR7 dalla distanza, per cercare di affinare la mira in vista della finale di Champions League. Ad un certo punto però è accaduto l'imprevedibile: una conclusione della stella del Real ha centrato in pieno un giornalista presente nei pressi della porta.

Giornalista colpito dal pallone di Ronaldo e ferito al volto

Lorenzana Prieto, questo il nome del cameraman presente a bordo campo, durante l'allenamento del Real Madrid è stato colpito in pieno dal siluro impreciso di Cristiano Ronaldo, rimediando un taglio all'altezza della tempia sinistra. Il calciatore si è accorto subito dell'accaduto e si è portato le mani sulla testa, quasi incredulo per l'accaduto e preoccupato, seppur a distanza per le condizioni dell'addetto ai lavori.

Il gesto di scuse di CR7

Ecco allora che al momento del fischio finale della seduta e del ritorno negli spogliatoi, il fenomeno del Real ha si è tolto la maglia a maniche lunghe indossata sopra la t-shirt d'allenamento e ha fatto cenno ai suoi collaboratori di consegnare la stessa allo sfortunato giornalista. Un modo particolare di scusarsi per l'inconveniente da parte del calciatore nei confronti di uno dei cameraman che immortalerà le sue gesta nella notte di Kiev.