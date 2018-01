Dopo il disastro in Copa del Rey contro il Leganes, il Real Madrid è tornato alla vittoria in Liga dando continuità al successo ottenuto con il Deportivo La Coruna sette giorni fa grazie ad un poker inaspettato in casa del Valencia di Marcelino: al Mestalla i blancos hanno battuto i padroni di casa per 4 a 1 in virtù della doppietta di Cristiano Ronaldo nel primo tempo e delle reti di Marcelo e Toni Kroos nel finale di gara.

Le due reti del Pallone d'Oro hanno consentito al Real di affrontare la gara in maniera diversa anche se, con molta probabilità, il secondo rigore è un regalo di Montoya in collaborazione con l'arbitro Estrada. La squadra di Zidane ha sofferto all'inizio della ripresa ma è riuscita a resistere agli attacchi di Kondogbia & co. e ha portato a casa un risultato importantissimo.

Doppio penalty e doppio CR7… col dito in fuorigioco.

Il Real Madrid nella prima frazione di gioco è parso molto diverso rispetto alle ultime uscite, nonostante le solite amnesie difensive che hanno visto Santi Mina e Guedes peccare di precisione o trovarsi di fronte un ottimo Keylor Navas. Dopo un inizio di stagione con le polveri bagnate, Cristiano è tornato ad essere quello che era, ovvero quel giocatore era solito mettere a referto più goal che partite. Due reti contro il Deportivo La Coruna sabato scorso, due oggi contro il Valencia e due con il Siviglia portano a tre doppiette in sei partite. Protagonista per le prodezze balistiche ma anche per un'esultanza molto particolare che non è sfuggita alle telecamere. CR7 viene ripreso mentre con la mano tocca il sedere di Marcelo e allunga un dito galeotto.

Con due rigori di oggi, il portoghese è diventato il giocatore che ha battuto più rigori nella storia della Liga con 72 penalty (61 goal e 11 sbagliati) battendo Hugo Sanchez con 71 (56 reti e 15 non realizzati). La cosa più importante per il Madrid e Zidane è aver ritrovato la confidenza del goal di Ronaldo ma la situazione non è ancora all'altezza del Pallone d'Oro: quattro goal nelle prime 19 giornate e due doppiette nei ultimi due incontri. Il portoghese vuole iniziare a far quadrare i conti e al Mestalla prima si è procurato il primo rigore, dopo un magnifico contropiede con Marcelo e Benzema, e lo ha segnato e poi ha battuto Neto per la seconda volta sempre dagli undici metri.

Santi Mina la riapre ma Marcelo e Kroos fanno poker.

All'inizio dela ripresa Santi Mina ha riaperto la gara con un bel colpo di testa in anticipo sul suo marcatore ma nel finale prima Marcelo, con uno slalom da discesista ha battuto Neto sul primo palo, e poi Toni Kroos, che ha triangolato in maniera eccelsa con Kovavic e ha castigato sul palo lungo l'ex portiere della Juventus.