Nella sconfitta storica della Juventus, che prima di ieri non aveva mai perso con tre reti di scarto allo Stadium, c'è un minuto che rimarrà impresso nella memoria di tutti gli amanti di questo splendido sport: il diciannovesimo del secondo tempo. In quel preciso istante, il respiro di coloro che erano allo stadio (ma anche quello di chi era a casa in poltrona), si è fermato per qualche secondo.

Il gesto tecnico con cui Cristiano Ronaldo ha battuto per la seconda volta Buffon, è stato senza dubbio uno dei gol più belli visti negli ultimi anni in tutto il mondo. Una prodezza che ha fatto il giro del mondo e lasciato a bocca aperta tutti quanti. "Ha fatto una rete molto bella, ma dovrebbe provare a farlo da 40 metri", ha sentenziato Zlatan Ibrahimovic, ricordando la sua folle rovesciata dalla trequarti durante un'amichevole tra Svezia e Inghilterra giocata nel 2012.

Da Ramon Unzaga a Youri Djorkaeff

La prodezza di Cristiano Ronaldo, ha però inevitabilmente riportato alla memoria anche altre "biciclette" simili e dato il via ai paragoni e alle classifiche "da bar" di ogni appassionato di calcio: qual è la rovesciata più bella, mai vista in un campo di calcio? Sin dal 1914 (anno in cui Ramón Unzaga fece scoprire a tutti la "Chilena"), in molti hanno provato ad eseguirla, in pochi però sono riusciti davvero a strabiliare il mondo come ha fatto il fenomeno di Madeira.

Oltre a quella di Ibrahimovic e a quella di Carlo Parola (difensore della Juventus anni '50, rimasto indelebile su ogni pacchetto di figurine Panini), negli occhi dei tifosi italiani c'è ad esempio ancora il gesto del gennaio 1997 di Youri Djorkaeff, che segnò in un Inter-Roma con una fantastica rovesciata da posizione impossible.

Le prodezze di Ronaldinho e van Basten

Nella speciale "top ten" delle rovesciate, non possono però mancare altre prodezze indimenticabili: la rete con cui Ronaldinho mandò in estasi il "Camp Nou" nel 2006, in occasione di una sfida con il Villarreal, quella di Marco van Basten contro il Göteborg nel novembre del 1992 e poi ancora le prodezze di Wayne Rooney (in un derby di Manchester) e Mario Mandzukic nella scorsa finale di Cardiff.

Oltre alle meraviglie regalate dagli attaccanti, c'è però spazio anche per i gesti tecnici di chi ha sempre giocato in difesa. Oltre a quella di Philippe Mexes contro l'Anderlecht, in una sfida europea del 2012 dei rossoneri di Massimiliano Allegri, è d'obbligo ricordare anche il gesto del compianto Davide Astori: protagonista proprio contro il Real Madrid di CR7, di una splendida rovesciata terminata però sulla traversa.