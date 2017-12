L'indiscrezione è di quelle clamorose e arriva dalla Spagna, anzi più precisamente dalla Catalogna. Dopo il clamoroso tonfo interno nel Clasico, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di restituire il Pallone d'Oro 2017. A riportare il tutto ci ha pensato il Mundo Deportivo, che ha raccontato della volontà di CR7 di riconsegnare il trofeo ricevuto poche settimane fa a France Football, affinché lo stesso venga girato a Leo Messi. Un'ipotesi clamorosa, soprattutto alla luce dell'ego smisurato di un campione come Ronaldo, che dunque s'inchinerebbe al suo acerrimo rivale, idolo del primogenito Cristianinho. Ma quanto c'è di vero in questo impensabile dietrofront? Nelle prossime ore sicuramente arriveranno ulteriori particolari

Ronaldo vorrebbe restituire il Pallone d'Oro, la rivelazione del Mundo Deportivo.

Secondo quanto raccontato dunque dai colleghi del Mundo Deportivo, Ronaldo è rimasto molto colpito dalla pesante sconfitta contro il Barça nel Clasico. Una partita in cui la stella di Messi ha brillato in tutto il suo splendore, trascinando i suoi alla vittoria. Ecco allora che al termine della sfida, il portoghese avrebbe comunicato ai suoi compagni di voler restituire il quinto Pallone d'Oro a France Football sentendo di non meritare lo stesso. Tutto lo spogliatoio ha cercato di fargli cambiare idea, senza fortuna, e dopo le vacanze CR7 avrebbe confermato la sua decisione dopo consulto anche con la sua famiglia.

Nonostante il parere contrario della sua famiglia e dell'amico Badr Hari, Ronaldo avrebbe comunque deciso di rimanere fermo sulla sua decisione e per questo avrebbe contattato il direttore di France Football dichiarando: "Il mondo intero ha assistito ancora una volta che il migliore è Messi ed è solo giusto restituire il Pallone d'Oro, io non lo merito". Un gesto dunque che, se confermato, renderebbe onore a Ronaldo che già durante l'ultimo Clasico si è reso protagonista di diversi gesti di Fair Play con il numero 10 del Barça.

Decisivo l'intervento del figlio di Ronaldo, grande fan di Messi.

E sempre secondo il Mundo dietro questa clamorosa decisione ci sarebbe anche Cristiano jr, ovvero il primogenito della stella del Real Madrid. Cristianinho non ha mai nascosto la sua ammirazione per Messi, come confessato dallo stesso Ronaldo che spesso e volentieri in occasione di incontri pubblici ha scherzato con il suo rampollo, permettendogli di incontrare il rivale di sempre.