Cristiano Ronaldo si è raccontato in una splendida intervista concessa al grande Alessandro Del Piero. Il portoghese ha parlato di tanti argomenti diversi e all’ex numero 10 della Juventus e ha detto che le grandi motivazioni lo rendono il fuoriclasse che è: “Se sei motivato tutto più facile. Io ho ancora tanta e ho ancora tanta passione per il calcio. Lo amo e mi sento in grado di ottenere sempre di più ogni anno”.

Forza fisica.

L’intervista andrà in onda in una puntata speciale de ‘I Signori del Calcio”, ma alcuni stralci sono già stati diffusi. A Del Piero il portoghese ha parlato anche del suo stato di forma, che è sempre eccelso, nonostante gli anni che stanno passando anche per lui. Ma ogni giorno CR7 si allena per essere il più forte

Ogni tanto qualcuno parla della mia età e io non sono sempre d’accordo, perché ci sono tanti giocatori giovani che hanno infortuni, perché non si prendono cura del loro corpo. Io ho 32 anni, quasi 33, e mi sento bene. Non sono più giovane, lo so, ma mi sento bene e sono molto motivato. Mi sento potente, questa è la mia forza. Tutto cambia con l’età, ma sono felice, perché mi alleno sempre per essere tra i migliori.

Il mio anno migliore è il 2017.

Negli ultimi due anni ha fatto incetta di trofei con il Real Madrid, ma ha vinto anche un Europeo con il Portogallo ed è riuscito a vincere il quinto pallone d’oro, eguagliando Messi. Quando è stato chiamato a scegliere l’annata migliore della carriera un po’ a sorpresa ha scelto l’ultima

Due anni fa ho avuto una stagione fantastica, una delle migliori. L’anno scorso ho ottenuto cinque trofei di squadra e anche tanti premi individuali. La migliore stagione che ho avuto è questa, quella del 2017, perché non ho mai visto così tanto in squadra e individualmente. Per questo dico che secondo me l’età non conta davvero.

La proposta della Juve.

Quando era un ragazzino Cristiano Ronaldo fu vicinissimo alla Juventus, ma il portoghese decise di snobbare l’offerta juventina e accettò quella del Manchester United. Giocare in Premier era il suo sogno: "Sono stato vicino alla Juventus è vero, ma poi ho scelto il Manchester United, era il mio sogno, perché già da bambino volevo giocare in Premier League, che mi piaceva molto più della Serie A".

CR7 attore.

Ronaldo ha investito tanto al di fuori del calcio, e ha anche diversificato molto. Delle sue attività future si già sa parecchio. Ma a Del Piero CR7 ha rivelato che nel suo post calcio ci sarà anche il cinema