Questa tre giorni di coppe è già passata alla storia del calcio italiano. L’impresa della Roma è stata straordinaria (e bellissima), la Juventus è andata a un passo dalla clamorosa rimonta ed è stata beffata da un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo al 97’. La Lazio a sorpresa è uscita di scena. Il Salisburgo, k.o. all’Olimpico (4-2), dopo aver incassato il gol di Immobile a inizio ripresa si è scatenato e ha realizzato quattro reti in venti minuti. La Roma così è rimasta l’unica italiana in corsa nelle coppe europee, ed è un primato, perché ciò non era mai accaduto.

Roma per la 1a volta unica italiana in corsa nelle coppe

Il 3-0 al Barcellona assume giorno dopo giorno sempre più contorni mitologici. L’impresa resterà per sempre, e il ritorno in semifinale di Champions dopo trentaquattro anni è un traguardo favoloso. L’eliminazione della Juventus (che dopo l’andata pareva comunque prevedibile) e quella della Lazio, la storica rivale, perché nella Capitale è sempre tempo di derby, hanno reso ulteriormente bella la remuntada della Roma, che per la prima volta è l’unica rappresentante della Serie A nelle coppe europee. In Champions hanno una squadra in semifinale anche Premier League, Bundesliga e Liga, che ha trionfato tre volte con il Real e una con il Barcellona negli ultimi quattro anni.

La Roma in finale nelle coppe europee

La Roma in tre occasioni è arrivata in finale in una manifestazione europea e tutte le tre volte no era l’unica italiana ancora in corsa. Perché nel 1961 i giallorossi vinsero la Coppa delle Fiere (progenitrice dell’Europa League), in semifinale ci arrivò anche l’Inter, mentre la Fiorentina vinse la Coppa delle Coppe. Nel 1984 invece la Roma arrivò in finale di Coppa dei Campioni, una finale indimenticabile quella dell’Olimpico che il Liverpool vinse ai calci di rigori. La Juventus in quell’anno vinse la Coppa delle Coppe. Mentre nel 1991 la Roma arrivò in finale di Coppa Uefa, ma perse il derby con l’Inter.