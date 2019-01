La sconfitta per 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina è una mazzata tremenda per la Roma. Il viatico peggiore in vista della sfida di campionato contro il Milan che si presenta come uno spareggio: in palio c'è la Champions, o vinci e ci metti un piede oppure perdi e dici (quasi) addio a ogni ambizione di Coppa. Cosa succederà in caso di esito negativo? Il ds Monchi per adesso non ci pensa. Meglio, scaccia i cattivi pensieri e cosparge il capo di cenere per chiedere scusa ai tifosi. Prestazione deludente, umiliante: la squadra tramortita al Franchi da Chiesa rischia il crollo psicologico e lo staff dirigente prova a fare quadrato intorno al gruppo e all'allenatore in questo momento così delicato. Non adesso, non ancora: più in là verranno prese altre decisioni.

Oggi non è un giorno per fare valutazioni ma solo per dire scusa – ha ammesso il direttore sportivo spagnolo -. Credo cheanche i giocatori hanno bisogno di sostegno. Quando si arriva ad una prestazione così, se ne esce solo insieme. Non è il giorno per punire di più, la punizione è arrivata in campo. Di Francesco? Gode della nostra fiducia.

A proposito del tecnico, è infuriato. Lo è abbastanza da mettere da parte ogni riflessione del momento. Non è sereno per farne dopo una sconfitta così umiliante. Puoi chiedere scusa e rimetterti al lavoro, perché il calendario non concede tregua. E qualunque altra cosa rischierebbe di rendere tutto più complicato.