Roma, Fonseca e Dzeko. Sono questi, ad oggi, i nomi sui cui ruota il calciomercato dei giallorossi. Già, perché c’è da accontentare una città, ancora scottata dall’addio di De Rossi volato al Boca, c’è da rispettare le richieste del nuovo tecnico che ha accettato un progetto pur senza avere grosse garanzie dalla società e soprattutto c’è da far partire un mercato che al momento sembra fermo a causa della mancata cessione di Dzeko all’Inter. Il bosniaco attende il via libera dal club per andare a rinforzare il reparto avanzato dei nerazzurri. Ma la Roma non può cederlo se prima non ha trovato un degno sostituto.

Higuain punta i piedi e vuole restare alla Juventus nonostante bianconeri e giallorossi siano già d’accordo su tutto per il trasferimento del Pipita alla corte di Fonseca. Ma si sta lavorando anche su altri fronti, come Suso che potrebbe rientrare in uno scambio con Schick, ma anche su Mariano Diaz. Se non dovesse arrivare Gonzalo, allora si potrebbe anche pensare ad un clamoroso blitz per portare Falcao a Roma. Vediamo dunque le ultimissime sul calciomercato della Roma.

Da Higuain a Falcao i nomi caldi sono tutti in attacco

Se solo Higuain si fosse deciso, la Roma avrebbe, ad oggi, già perfezionato la cessione di Dzeko all’Inter accogliendo il Pipita in giallorosso. Ma questo non è ancora possibile perché Higuain sta puntando i piedi per restare alla Juventus. I due club avrebbero anche già trovato una base d’accordo che prevede un prestito oneroso a 9 milioni, la cifra di ammortamento annuale se Higuain allungasse il contratto attuale con il riscatto a 27 milioni. Già, perché Paratici sa benissimo che Petrachi non può permettersi i 36 milioni previsti. Il club giallorosso offre dunque al centravanti un ingaggio che di base sarà di 4,5 milioni con alcuni bonus a salire.

Insomma, tutto che pende anche dalla parte dell’argentino che andrebbe in una piazza caldissima, come Napoli, che gli potrebbe permettere di recitare un ruolo da protagonista in una squadra priva ormai di senatori soprattuto dopo gli addii di De Rossi, Manolas e lo stesso Dzeko. Ma c’è anche un piano B che porterebbe al nome di Radamel Falcao. Il centravanti colombiano in uscita dal Monaco è stato proposto nei scorsi giorni, nell’ambito della trattativa che potrebbe portare Nzonzi nel Principato. Ma l’ingaggio del colombiano impone un freno: 9 milioni. Una cifra monstre per un attaccante di 33 anni. La Roma però non esclude nulla in questo momento.

Icardi è un’ipotesi ma l’Inter non potrebbe accettare

Chiamatelo tentativo dell’ultim’ora o semplicemente coraggio nel riuscirsi ad inserire in un qualcosa che di certo sembra insostenibile per le casse della Roma, ma sta di fatto che il ds Petrachi ha fatto anche un tentativo per Icardi. Il club giallorosso ha infatti deciso di andare seriamente sul giocatore. I giallorossi vorrebbero infatti offrire ai nerazzurri circa 30 milioni di euro più il cartellino di Dzeko per un totale di 50 milioni totali. Un modo per sbloccare la trattativa per il bosniaco e accontentare tutti, Conte compreso, che avrebbe il suo attaccante e la Roma il suo sostituto.

Ma l’Inter difficilmente accetterà anche se il tempo stringe e a un certo punto potrebbe anche pensare di accontentarsi di una cifra più bassa (senza attendere Juventus e Napoli) rispetto agli 80 milioni fissati dal club per l’argentino. Resta comunque un’operazione molto complessa soprattutto per la volontà del giocatore di scegliere prima i bianconeri e poi il Napoli. Solo in un secondo momento, eventualmente, la Roma.

Lammers Suso e Mariano Diaz i nomi nuovi. Ma arriva Providence

La Roma nel frattempo, anzi, Fonseca, sta valutando anche la cessione di Schick che non vede adatto al suo gioco. Ma di questo ne parleremo tra poco. Già, perché per eventualmente sostituire il ceco, ma anche nell’ambito di un’operazione slegata da lui, la Roma starebbe focalizzando le proprie attenzione sul nome di Lammers. Una buona stagione in prestito all’Heerenveen (19 reti complessive), ora è tornato al Psv che lo ha già lanciato nei playoff Champions contro il Basilea, dove ha segnato un gol nella rimonta degli olandesi (3-2). Un giocatore da tenere molto in considerazione che al momento ha un valore di mercato di 9 milioni di euro, niente male per un classe 1997 che ha tutto da dare.

in foto: Il confronto tra Lammers e Suso (Whoscored)

Altro nome da tenere in ballo è quello di Mariano Diaz, 25enne di proprietà del Real Madrid. Zidane per il calciatore non ha alcun piano, come da lui stesso ammesso. I costi della (possibile) operazione sono alti: Mariano guadagna 2,5 milioni di euro a stagione, oltre al conguaglio da depositare al Real per il cartellino che si basa su un valore di mercato di 20 milioni di euro. L’attaccante classe ’93 del Real Madrid, 22 presenze e 4 reti nell'ultima stagione, ha però estimatori anche in Premier League.

I giallorossi però stanno puntando forte su Suso dal Milan. Vorrebbero infatti inserire Federico Fazio nell’operazione. Per cedere Suso, il Milan chiede 35 milioni di euro, la Roma offre appunto Fazio più soldi. Parti non distanti, accordo possibile. Nel frattempo però la Roma ha chiuso per l’ala destra Ruben Providence. Classe 2001 del Psg strappato ai francesi. Restano da limare solo i dettagli di una trattativa di fatto già chiusa con un giocatore di sicuro rendimento.

Dzeko e Schick in cima alla lista delle cessioni più calde

Con la cessione di Zaniolo oramai scongiurata dato che il calciatore ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2024 con un ritocco sull’ingaggio pari a 1,8 milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi cinque anni, le attenzioni principali in uscita dei giallorossi sono altre. In primis Dzeko che vuole andare via dalla capitale per vivere l’esperienza milanese con l’Inter. C’è da trovare un’intesa con i nerazzurri che non vogliono andare oltre i 12/15 milioni di euro che di certo non arriveranno ai 20 richiesti dalla Roma. Il nodo principale però riguarda Patrik Schick.

Il ceco non rientra nei piani di Fonseca che non lo vede adatto nei suoi schemi di gioco. Si parla anche di lui in uno scambio con Suso che farebbe felice sia Giampaolo che Fonseca. Ma in Bundesliga sono anche tanti i club interessati alla punta ex Samp. Come il Wolfsburg che lo ha chiesto in prestito, o anche il Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen che sarebbero disposti ad acquistare il suo cartellino. Ma il grande ostacolo è che Schick figura a bilancio ancora a 29 milioni (da conteggiare però anche gli altri 20 da sborsare alla Samp entro febbraio del 2020). Insomma, un intrigo ancora tutto da decifrare.