La Roma è uscita ampiamente rafforzata dalla fantastica Champions League disputata. All’Olimpico hanno perso Chelsea, Barcellona e Liverpool, unica squadra capace di segnare nella casa dei giallorossi. Il club del presidente Pallotta ha incassato grazie a questo splendido percorso 100 milioni di euro, che hanno sistemato in modo definitivo le casse del club e molto probabilmente hanno portato alla fine dei problemi relativi ai problemi del Fair Play Finanziario. La qualificazione alla Champions 2018-2019 è a un passo, basta un punto a Di Francesco per essere matematicamente tra i primi quattro. Quando arriverà l’ufficialità inizierà anche il mercato della Roma, che segue anche Bonaventura.

La Roma ha già bloccato il giovane croato Ante Coric, che arriverà per 7 milioni dalla Dinamo Zagabria, e ora insegue Bonaventura. La trattativa non sarà semplice. Il Milan vorrebbe tenerselo, il giocatore non ha chiesto la cessione e ha un ottimo rapporto con Gattuso. Il procuratore del centrocampista Mino Raiola vorrebbe fargli cambia aria e ha parlato anche con la Juventus di Bonaventura, che però piace moltissimo pure alla Roma. La Champions e un ingaggio più alto potrebbero convincere il centrocampista rossonero, che non ha mai giocato la principale competizione europea per club.

Come giocherebbe la Roma con Bonaventura. Il Jack di cuori con il Milan si è completato, il vizio del gol lo ha sempre avuto, ma adesso ha trovato la posizione ideale nel 4-3-3, che è il modulo di Di Francesco. Dovesse andare via Nainggolan, che piace molto alle squadre di Premier, Bonaventura raccoglierebbe la sua eredità in campo. Ma se il belga, che ha giurato più volte amore eterno alla Roma, dovesse rimanere in giallorosso e dovesse arrivare Bonaventura il centrocampo della Roma diverrebbe ulteriormente tecnico con Jack e il Ninja a supportare gli attaccanti e De Rossi o Pellegrini a fare la diga.