La Roma è la società più attiva sul mercato. Il club giallorosso ha già effettuato tre colpi e sta per effettuarne un quarto. Il d.s. Monchi ha preso il difensore Marcano, i centrocampisti Coric e Cristante e sta per acquistare anche Justin Kluivert, figlio d’arte in arrivo dall’Ajax. Forse qualche big potrebbe partire, più Nainggolan di Alisson, ma fin qui la società giallorossa ha già effettuato un grande salto di qualità e al termine del mercato mancano ancora più di due mesi.

É andato per gradi l’uomo mercato del club giallorosso che pochi giorni dopo la fine del campionato ha acquistato il ventunenne centrocampista offensivo della Dinamo Zagabria Ante Coric per 7 milioni di euro. Un giocatore dal futuro assicurato. Poi è arrivato il difensore Ivan Marcano, un profilo completamente differente. Perché lo spagnolo ha trentun anni e arriva dal Porto a costo zero. Un giocatore esperto che va ad aggiungersi a un reparto già di prima fascia.

Il grande colpo fin qui è rappresentato da Bryan Cristante. Il centrocampista è stato prelevato dall’Atalanta per 30 milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore friulano ha già effettuato le visite mediche, ha indossato la sciarpa giallorossa in aeroporto e ha firmato un lungo contratto. I suoi inserimenti faranno anche le fortune di Di Francesco.

Il mercato in entrata della Roma continuerà. La prossima settimana potrebbe essere preso il brasiliano Lucas Verissimo, ventiduenne centrale del Santos che è un obiettivo anche di Torino e Lazio. Ma soprattutto è a un passo Justin Kluivert. Il figlio d’arte sarebbe un acquisto stellare, forse un po’ di esperienza gli manca, ma Kluivert ha classe e talento (è anche un pallino di Guardiola) e in Italia può solo migliorare. Monchi ha già trovato l’accordo con Mino Raiola, l’agente del giocatore, ma non ancora con l’Ajax che sta tirando un po’ sul prezzo, le parti sembra sono più vicine.

La rosa di Di Francesco era già ampia lo scorso anno e adesso con tutti questi acquisti lo è ancora di più. Va da sé che ci saranno tante cessioni. Skorupski piace a Fiorentina e Sampdoria, Bruno Peres tornerà al Torino, società interessata pure a Juan Jesus. Da capire soprattutto quale sarà il futuro di Perotti, El Shaarawy, Alisson, obiettivo del Real Madrid, Strootman e Nainggolan, che sembra vicino all’Inter.