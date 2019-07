Dopo un lungo intreccio di mercato, che ha coinvolto diverse società, Jordan Veretout ha scelto la Roma e oggi il centrocampista francese si è presentato alla stampa e ai suoi nuovi tifosi con la consueta conferenza. L'ex calciatore della Fiorentina, convinto dal tecnico Paulo Fonseca ad accettare la proposta del club giallorosso, con il suo arrivo nella Capitale sogna di conquistare un posto in Champions League e nella nazionale francese:

Ho scelto la Roma perché un grande club, ho parlato al telefono con Fonseca e le sue parole mi sono piaciute molto, mi hanno convinto. Mi ha detto che mi voleva fortemente, che cercava un giocatore con le mie caratteristiche, mi ha trasmesso fiducia e questo ha fatto si' che non tornassi indietro sulle mie decisioni. Giocheremo l'Europa League ed essere qui rappresenta un passo avanti per la mia carriera. La Champions? La Roma é una squadra che ambisce a quel traguardo, appena due anni fa era arrivata in semifinale e l'obiettivo é tornare a giocare la Champions. Tocca a noi lavorare e impegnarci ogni giorno per raggiungerlo.

La Roma, come lui stesso ha dichiarato, può essere anche il trampolino di lancio giusto per la nazionale francese, dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili:

Ho vinto il Mondiale Under 20 con Pogba, ho fatto tutta la trafila nelle giovanili e arrivare nella nazionale maggiore e' uno dei miei obiettivi. Giocando in una grande squadra come la Roma verrò monitorato con maggiore attenzione, poi stara' a me riuscire a raggiungere questo obiettivo.

Veretout: È diverso giocare a tre o a due

Veretout ha parlato del ruolo che ha in mente per lui il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, e della differenza che c'è nel giocare in una mediana a due o a tre:

È diverso giocare a tre o a due. In un centrocampo a tre il mio ruolo é più di una mezzala con propensione ad attaccare, in due bisogna trovare il giusto equilibrio fra i due mediani per garantire propensione offensiva e sicurezza nella propria metà campo. Al mister piace un calcio propositivo e mi ha preso per fare il regista nella fase di impostazione anche se poi bisogna fare anche una buona fase difensiva. In carriera ho comunque ricoperto tutti i ruoli del centrocampo, quello davanti alla difesa era nuovo per me ma ho imparato molto lì, sono maturato, é una posizione che richiede maggiore riflessione e devo continuare a migliorarmi.

Veretout: Florenzi mi ha inviato un messaggio molto gentile

Infine il francese ha parlato dell'affetto del pubblico giallorosso ("A Roma c'è una tifoseria straordinaria, ogni volta che sono venuto a giocare qui ho trovato un ambiente bellissimo. Ci impegneremo per fare una bella stagione e regalare loro delle soddisfazioni") e si è soffermato sull'accoglienza che il nuovo capitano, Alessandro Florenzi, gli ha riservato: "Non ho ancora parlato con lui ma al mio arrivo mi ha inviato un messaggio molto gentile e mi ha fatto piacere riceverlo".