La Roma agevolmente si è liberata del Sassuolo, Zaniolo è stato il grande protagonista dell’incontro, il diciannovenne ha segnato un gol bellissimo, il primo della sua carriera in Serie A. Ma nei primi venti minuti ci sono state molte polemiche, un paio di episodi arbitrali hanno creato discussioni. Dopo la partita il centrocampista ghanese Duncan si è sfogato su Twitter scrivendo che secondo lui la partita era stata già decisa prima che iniziasse.

I casi da moviola di Roma-Sassuolo

Al 4’ Ferrari si perde Schick e lo colpisce proprio all’interno dell’area di rigore, il fallo c’è, Giacomelli assegna il rigore, poi dopo essersi consultato con chi è al VAR decide di dare un’occhiata e conferma la sua decisione, Perotti trasforma. Al 20’ il Sassuolo va a un passo dal pari. Schick cerca di rinviare, ma lo fa in modo goffo, il pallone finisce sulla traversa, sbatte internamente poi cade quasi completamente all’interno della porta giallorossa. L’orologio non dà alcun segnale all’arbitro, i giocatori del Sassuolo protestano, Giacomelli ferma il gioco e ascolta chi è al VAR, il pallone non ha varcato completamente la linea.

Duncan protesta su Twitter

Le immagini mostrate in tv poco dopo confermano l’estrema sfortuna del Sassuolo perché il pallone era entrato al 99%, e poco dopo Schick raddoppia. L’ex giocatore dell’Inter Alfred Duncan ha espresso il suo parere su Twitter, anche se poi ha deciso di cancellare quel tweet, e lo ha fatto in modo durissimo. Perché Duncan ha scritto: “Tranquilli che non è gol. Andiamo avanti con la vergogna rovinando il calcio scegliendo chi deve vincere la partita prima”. Adesso il centrocampista ghanese rischia grosso, perché ora potrebbe essere multato dal Sassuolo ma anche punito dalla giustizia sportiva che potrebbe multarlo o addirittura infliggergli una squalifica.