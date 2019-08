Un'amichevole di lusso sotto le stelle della calda estate capitolina. Appuntamento alle ore 20, allo stadio Olimpico c'è Roma-Real Madrid, gara valida per il trofeo Mabel Green Cup. Match che cade a due settimane dall'inizio del campionato e a una ventina giorni dalla fine del calciomercato. Tra i giallorossi ci sarà Edin Dzeko, che Fonseca ha convocato regolarmente allontanandone per adesso la cessione all'Inter, mentre i blancos arrivano in Italia senza James Rodriguez [non convocato, sembra diretto ormai verso il Napoli]

Roma-Real Madrid, dove vederla in tv e su quale canale

Roma-Real Madrid verrà trasmessa anche in chiaro. Chi vorrà assistere al match dovrà sintonizzarsi su Tv8 mentre per tutti gli abbonati a Sku sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Serie A e attraverso l'applicazione Sky Go.

I convocati di Roma e Real Madrid per la Mabel Green Cup

Sono 21 i calciatori convocati da Paulo Fonseca, allenatore della Roma. C'è Dzeko e con lui in attacco anche altri due giocatori – Defrel e Schick – prossimi alla cessione -. Fuori invece altri calciatori che non rientrano nei piani della dirigenza e verranno venduti: si tratta di Coric, Pastore, Nzonzi e Gonalons. Assente anche Veretout.

Portieri Pau Lopez, Daniel Fuzato, Antonio Mirante Difensori Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Davide Santon, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola Centrocampisti: Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Nicolo Zaniolo, Amadou Diawara Attaccanti: Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Justin Kluivert, Mirko Antonucci, Gregoire Defrel.

Gareth Bale c'è, James Rodriguez e Mariano Diaz restano a casa. Sono queste le scelte di Zidane che lasciano presagire l'addio imminente del colombiano – che dovrebbe vestire la maglia azzurra del Napoli – e del giocatore dominicano per il quale è forte l’interessamento della Roma.

Portieri: Keylor Navas, Courtois e Toni Fuidias. Difensori: Carvajal, Militão, Varane, Nacho, Marcelo e Odriozola. Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco. Attaccanti: Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jović e Vinicius Jr.

Le probabili formazioni di Roma-Real Madrid

Roma (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Diawara, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Santon, Spinazzola, Cristante, Schick, Kluivert, Antonucci, Defrel. Allenatore: Fonseca.

Real Madrid (4-3-2-1): K. Navas; Carvajal, Eder Militao, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Hazard; Benzema. A disposizione: Courtois, Lunin, Nacho, Odriozola, Valverde, L. Vazquez; Rodrygo, Vinicius Junior, Jovic. Allenatore: Zidane.