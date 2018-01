Inter-Roma è uno dei due posticipi della 21a giornata di Serie A. Di fatto è uno spareggio tra le squadre di Spalletti e Di Francesco, che a un certo punto sembravano poter lottare per il titolo con Napoli e Juventus, ma che invece nelle ultime settimane si sono impantanate e si sono allontanate tantissimo dalle prime della classe, e i giallorossi sono stati anche scavalcati dalla Lazio in classifica. Letteralmente chi si ferma è perduto.

De Rossi verso il recupero, Perotti a rischio.

All’andata finì 3-1 per l’Inter, che espugnò l’Olimpico con una doppietta di Icardi. Il ritorno fu trionfale per Luciano Spalletti, che da ex ospita la Roma che rischia di non avere Diego Perotti. Sarà probabilmente della partita invece De Rossi, che è tornato ad allenarsi con il gruppo e anche se non è al top della condizione proverà a recuperare per il big match di San Siro. Sarà da valutare invece Perotti, che oggi si è limitato a un po’ di fisioterapia. L’argentino martedì al termine dell’allenamento ha avvertito un problema al bicipite femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. Difficilmente recupererà.

Florenzi e i punti deboli di Spalletti.

Il problema fisico di Diego Perotti potrebbe riportare nel tridente d’attacco Florenzi, che recentemente è sempre stato schierato in difesa da Di Francesco, che deve cercare di imbrigliare Spalletti, suo vecchio maestro. Il centrocampista giallorosso, che a San Siro ha segnato il primo gol dopo la doppia operazione al ginocchio, ha parlato a Roma Tv e ha dichiarato che giocare contro la squadra di Spalletti potrebbe essere un vantaggio: “Conosciamo i suoi punti deboli, ma lui conosce anche i nostri. Sarà una bella partita da vedere. Dobbiamo cercare di mettere in campo tutto quello che abbiamo, e sarà importante usare la testa”.