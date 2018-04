C’è un terzo posto da confermare e la qualificazione alla Champions League da conquistare, ma la Roma non può non pensare alla semifinale d’andata con il Liverpool. Ciò significa che contro la Spal, nel primo incontro della 34a giornata di Serie A, ci sarà ancora un massiccio turnover. Ma nonostante ciò Di Francesco non vuole che i suoi abbassino la tensione. La partita di Ferrara sarà molto complicata, la Spal non perde da due mesi e vuole allungare la sua serie positiva.

Fuori Kolarov, dubbio Dzeko, occasione per Silva

Kolarov è ai box, il serbo ha un problema muscolare. In difesa ci potrebbe essere l’esordio di Jonathan Silva, terzino argentino preso nel mercato di gennaio. Sicuramente giocherà Perotti, mentre in avanti Dzeko potrebbe lasciare il posto a Schick:

Perotti è prontissimo, vediamo se giocherà dal primo minuto. Non ci sarà invece Kolarov per colpa di un affaticamento muscolare. Al suo posto giocherà Silva o Luca Pellegrini, con il primo in vantaggio. Dzeko? Lo vedo carico, ma non può giocare tante partite una dietro l’altra, valuterò cosa fare. Davanti ci sarà uno tra Edin e Schick.

Spal-Roma

Di Francesco, che all’andata vinse 3-1, rispetta moltissimo e teme la squadra ferrarese. Semplici non perde da due mesi, è riuscito a fermare anche la Juventus e cerca punti salvezza:

La Spal è una squadra molto organizzata, concede pochissimo in casa agli avversari, e noi dovremo essere bravi a capitalizzare al meglio le occasioni che avremo. Sarà una gara non facile, molto delicata, anche a causa del clima ora che fa più caldo.

Semifinale Champions

Martedì ad Anfield la Roma sfiderà il Liverpool, i tifosi hanno fatto ore e ore di coda per acquistare i biglietti per la gara di ritorno. Di Francesco ovviamente è felice per tutto questo entusiasmo e vorrebbe ripagare i tifosi, ma per il momento tutti i suoi pensieri sono rivolti alla Spal: