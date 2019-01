Eusebio Di Francesco non ha più scuse. Si è giocato tutta la propria credibilità professionale nel 7-1 subito a Firenze. E' vero, in campo scendono i giocatori ma la legge non scritta del calcio vuole che quando tutto va male, sia l'allenatore a farne le spese. E così, adesso, il guado finale arriverà nella partita contro il Milan. Forse la peggiore per la Roma che affronterà i rossoneri in un momento di altissima autostima, ritrovata grazie ai gol del neo bomber, Piatek.

Dietro la porta c'è già Paulo Sousa, scelta numero uno per il dopo Di Francesco. Una decisione già avvallata da tempo dal patron, James Pallotta che avrebbe anche voluto un cambio nella notte come scossa diretta da parte della società. Ma alla fine si è deciso di concedere un'altra chance all'allenatore e al gruppo per capire se davvero si sia frantumato l'intero progetto tecnico nei 90 minuti del Franchi.

Monchi ha frenato Pallotta: ultima chance per Di Francesco

La difesa principale nei confronti di Di Francesco è arrivata dal ds Monchi che ha provato a rasserenare un ambiente oramai sull'orlo di una crisi di nervi. Paulo Sousa scalpita ma dovrà attendere almeno fino a lunedì, quando ci sarà l'esito della sfida di campionato contro il Milan in cui la Roma non potrà più fallire. Sul banco degli imputati c'è l'allenatore, ma anche i giocatori senza dimenticare una dirigenza che in estate ha investito 100 milioni per un progetto tecnico giovane e di rilancio.

La contestazione nella notte a Trigoria

La sconfitta di Firenze ha fato già i suoi primi frutti negativi: violenta contestazione a Trigoria nella notte da parte di un manipolo di scalmanati che ha accolto il pullman tra calci, lancio di oggetti e insulti pesanti. Oggi si teme che il clima possa anche peggiorare in vista delle sedute d'allenamento e la tensione resta altissima. Sul web è scoppiata ovviamente l'ira dei tifosi romanisti per l'inaccettabile vergogna andata in scena al Franchi e un cambio di guardia immediato sembra davvero oramai inevitabile.

Perché Paulo Sousa è il candidato numero uno

C'è anche il candidato già in caldo da diverso tempo: Paulo Sousa, un tecnico già accostato alla Roma in altri momenti difficili della gestione Di Francesco. E' una presenza certamente ingombrante ma anche di pronto impiego e gradito alla presidenza. L'ex Fiorentina è attualmente senza impiego perchè aveva terminato ad ottobre l'esperienza cinese con il Tianjin Quanjian ed ha messo nel cassetto alcune offerte arabe proprio per lasciare sgombra la strada che potrebbe portarlo a Trigoria.