James Pallotta blinda così Alisson Becker. Il presidente della Roma è atterrato nella Capitale intorno alle ore 07:00 e, accompagnato dal suo fidato collaboratore Alex Zecca, prima di raggiungere lo studio Tonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti al seguito. Il numero uno del club giallorosso ha fatto capire che il portiere brasiliano, richiesto da diverse big europee, non andrà via a fine stagione e ha toccato diversi temi, a partire dall'importantissimo impegno di questa sera contro il Barcellona fino al nuovo stadio. Sulla gara di ritorno dei quarti di Champions League contro il club catalano, Pallotta ha dichiarato:

Il presidente della Roma ha parlato anche dello stadio e queste sue dichiarazioni risuonano come un avvertimento per le istituzioni che dovrebbero velocizzare e chiudere al più presto le pratiche:

Ho degli incontri su questo. In fin dei conti, se non accelerano il tutto non avremo uno stadio e noi non saremo qui. I tifosi dovrebbero dire alle istituzioni di accelerare. Siamo vicini alla chiusura, ma se tutto va oltre il 30 giugno, o luglio, ci vorrà un altro anno e non avremo uno stadio. Non possiamo permettercelo, nessuno può. Abbiamo già speso più di 60 milioni sullo stadio, nessuno sa questo. Si parla dei soldi spesi sul mercato per i calciatori, ma c’è altro. Sono stati spesi 65 se non 70 milioni per lo stadio. Non si può continuare a spendere soldi in questo modo quando non hai un ritorno, quindi abbiamo bisogno di uno stadio e in tempo.