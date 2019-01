C'è un problema razzismo negli stadi d'Italia? Sì e a confermarlo sono i diretti interessati, ovvero i calciatori. Dopo le parole di Kalidou Koulibaly ("Il sostegno che ho avuto non lo dimenticherò mai"), ecco che a parlare di questi brutti episodi che, purtroppo, si ripetono ciclicamente negli impianti sportivi della penisola è Steven Nzonzi, centrocampista della Roma. Il centrocampista francese ha affrontato l'argomento razzismo nel calcio italiano parlando con i tifosi sulla piattaforma Reddit:

Penso che il problema esista, visto che episodi del genere si sono verificati più di una volta. Dovrebbero davvero cercare di trovare una soluzione. Di sicuro non avrebbero dovuto punire Koulibaly, perché in quella situazione per valutare bene bisogna mettersi anche nei panni del giocatore. Nessuno può sapere come uno può reagire a una cosa del genere fino a quando non ti succede personalmente: essere fischiato in quel modo è davvero molto offensivo per qualsiasi giocatore. Sicuramente in questi casi uscire dal campo potrebbe essere un modo per affrontare il problema in futuro. Perché penso che la reazione ad una cosa del genere debba essere dura e ferma, altrimenti non cambierà mai nulla. Rispondere con una reazione così forte farà si che chi è responsabile di questi gesti magari la volta seguente ci penserà due volte prima di commettere lo stesso errore.