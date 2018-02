A poco più di un anno dall'incidente in Porsche in piazza dei Tribunali, nuovo schianto per le strade di Roma per Bruno Peres. L'esterno brasiliano della squadra di Di Francesco si è reso protagonista di un altro incidente stradale nelle prime ore del mattino, questa volta all'altezza delle Terme di Caracalla. Peres ha distrutto la sua Lamborghini, schiantandosi per motivi tutti da appurare all'altezza della Fao. Fortunatamente, nonostante l'impatto violento, il calciatore della Roma sta bene.

Roma, nuovo incidente stradale per Bruno Peres.

Tutto è accaduto all'alba e in particolare alle 5.20 del mattino, curiosamente allo stesso orario del precedente schianto del giocatore brasiliano. Bruno Peres era alla guida della sua Lamborghini in direzione Colosseo quando, per motivi tutti da appurare, ha perso il controllo del bolide finendo per schiantarsi. Sul posto sono subito intervenuti, il personale medico del 118 e la Polizia Locale di Roma Capitale con il I Gruppo Trevi che ha effettuato i rilievi scientifici. Si lavora per la ricostruzione dell'incidente, che non ha visto coinvolte altre vetture.

L'esterno della Roma illeso, Lamborghini distrutta.

Secondo le prime indiscrezioni nonostante il botto, Bruno Peres sta bene ed è uscito illeso dalla sua Lamborghini. Nessuna ferita dunque per il brasiliano fortunatamente. Brutte notizie invece per l'auto di lusso del calciatore della Roma seriamente danneggiata.

Un anno fa un altro incidente con la Porsche.

Diversa zona della Capitale, ma praticamente stesso incidente un anno fa per il terzino di Di Francesco. In quell'occasione il calciatore che sembrava ad un passo dalla cessione nell'ultimo calciomercato invernale, distrusse una Porsche presa a noleggio. Illeso fu multato dagli agenti di Roma Capitale per essere sprovvisto di permesso di guida internazionale.