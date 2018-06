Pochi giorni all’inizio del Mondiale, ma sono ancora una volta i club ad attirare maggiormente le attenzioni degli addetti ai lavori. Già, perchè soprattutto in Italia, il finale scoppiettante che hanno regalato Juventus e Napoli all’Italia intera che ha vissuto con trepidazione le ultime giornate, hanno convinto le altri contendenti allo scudetto, a rinforzarsi per provare a mettere in difficoltà i bianconeri per la conquista del tricolore. In attesa delle manovre del club azzurro Ancelotti,di è a sorpresa la Roma a muoversi con forza sul mercato in maniera forte e decisa. Di Francesco ha preteso dalla società calciatori che non partecipassero al Mondiale (non è un limite ovviamente) e che siano dunque già pronti per cominciare il ritiro fin dal primo giorno.

Oltre a Coric e Marcano infatti, questa settimana è stata importante per il club giallorosso per chiudere altri due affari: Cristante e Kluivert Jr. Due profili che faranno sicuramente comodo al tecnico della Roma che però adesso vorrebbe più garanzie per quanto riguarda la porta, vorrebbe vederci chiaro sulla situazione Alisson per far trovare pronta la società a cercare immediatamente un sostituto. Vediamo nel dettaglio le ultime di mercato sul club giallorosso.

Cristante e il sogno ormai realizzato di Justin Kluivert

La Roma dunque, è la squadra italiana che forse, al pari di Inter e Juventus, si sta muovendo in maniera molto più netta rispetto alle avversarie, per mettere a segno colpi importanti da portare già in ritiro con Di Francesco a luglio. Sono arrivate infatti già 4 pedine fondamentali per lo scacchiere tattico futuro del tecnico giallorosso. Il club giallorosso ha infatti acquistato Ante Coric, centrocampista della Dinamo Zagabria, per 6 milioni di euro più un eventuale 10% del prezzo di cessione nel caso il ragazzo fosse venduto nei prossimi due anni, con un minimo garantito di due milioni.

Classe 1997, Coric ha firmato un contratto di cinque anni e guadagnerà, a salire, 1 milione più bonus. Un acquisto questo, che potrebbe dare spazio alla possibile partenza di Nainggolan all’Inter. Ma importante per i giallorossi è stato anche Marcano. L’arrivo del difensore centrale spagnolo, che negli ultimi 4 anni ha giocato nel Porto vincendo in quest’ultima stagione il titolo di campione del Portogallo, è stato un vero colpo poiché a parametro zero. Si è legato ai giallorossi per 3 stagioni, con un’opzione per la quarta.

Capitolo Cristante, per il giocatore ha speso un fisso di 5 milioni di euro, e l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 15 milioni di euro sulla base di un prestito biennale. Per Kluivert Jr invece, manca solo l’ufficialità, ma l’accordo pare sia stato chiuso sui 20 milioni di euro da versare all’Ajax più eventuali bonus solo da limare.

Obiettivi futuri e Kluivert Jr da ufficializzare

Dicevamo di Justin Kluivert che la Roma avrebbe praticamente in mano in virtù di un accordo con il calciatore già siglato da tempo e con le trattative praticamente in dirittura d’arrivo con l’Ajax. Da limare infatti ci sono soltanto i bonus relativi alla vendita definitiva del cartellino del calciatore di 20 milioni di euro. Ma Monchi non si è di certo fermato qui. A strizzare l’occhio del Ds spagnolo, come già accennato in precedenza, ci sono anche gli attaccanti.

Detto di Kluivert, l’arrivo dell’olandese potrebbe portare alle cessioni di El Shaarawy e Defrel ed aprire definitivamente ad un altro jolly offensivo che porta il nome di Domenico Berardi. Il ‘figlioccio’ di Di Francesco, che l’ha infatti consacrato a Sassuolo, potrebbe raggiungere il suo maestro nella capitale per ritagliarsi uno spazio importante anche in ottica Nazionale con Mancini che lo tiene sott’occhio. Per il resto non sembrano esserci altri movimenti imminenti in casa giallorossa in attesa di capire le eventuali ed inevitabili cessioni che ne verranno fuori dopo queste prime 4 entrate.

Come giocherebbe oggi la Roma in attesa dei nuovi colpi

Non siamo certi dunque che tutti rimarranno, ma comunque, al momento, l’attuale 11 giallorosso sembra essere davvero molto stuzzicante. Con Alisson tra i pali e l’inserimento di Marcano in difesa al fianco di Manolas al centro e Karsdorp e Kolarov sugli esterni, i giallorossi hanno puntellato una difesa che sembra essere adesso davvero molto solida e competitiva.

in foto: Il possibile schieramento in campo della Roma 2018/2019 (Transfermarkt)

L’apporto in fase di inserimento di Cristante nel 4-3-3 di partenza e il jolly Kluivert in attacco poi, potrebbero aprire anche a nuove soluzioni tattiche considerando anche l’acquisto di Coric che rientra tra i giocatori sorpresa della prossima stagione al pari di Under lo scorso anno. Al centro dell’attacco l’intoccabile Dzeko.

Alisson tra i partenti?

Sarebbe comunque da mettere in preventivo che la Roma potrebbe sicuramente pensare di dover cedere qualche suo pezzo da 90 per poter poi rimpinguare le casse e monetizzare sui calciatori che si sono espressi al massimo fino alla fine di questa stagione. Uno che sicuramente sarà al centro di diverse trattative, potrebbe essere proprio il portiere Alisson. Il brasiliano, in Russia per i Mondiali con i verdeoro, è finito nel mirino del Real Madrid e del Liverpool. I ‘Blancos’ con un’offerta adeguata potrebbero portarlo al ‘Bernabeu’.

in foto: Il profilo di Leno (Transfermarkt)

Si parla però di una richiesta della Roma per il calciatore di 90 milioni di euro a fronte di un’offerta Real intorno ai 70/80. La sensazione è che a 75 si possa anche chiudere così da permettere alla Roma di tuffarsi sul suo sostituto. Dalla scorsa settimana, nonostante le insistenze del Napoli, Leno è il nome che si fa con insistenza dalle parti di Trigoria. L’estremo difensore del Bayer Leverkusen è gradito anche da Di Francesco.

Il sacrificio eccellente di Nainggolan in uscita

Ma non è soltanto Alisson però ad essere indiziato come possibile partente per il prossimo anno. A lasciare la casacca giallorossa infatti, potrebbe essere anche Radja Nainggolan. Dopo il rifiuto alla Cina e la cocente delusione per la mancata convocazione in Russia per il Mondiale 2018 con il suo Belgio, il ‘Ninja’ potrebbe anche pensare di cambiare aria e traslocare in un’altra grande città come Milano. No, non sponda milanista, non ci sarebbero le condizioni in questo momento, ma all’Inter, dove Luciano Spalletti lo sta chiamando e corteggiando come se fosse una donna da invitare al primo appuntamento.

Nainggolan completerebbe un mercato già esaltante per i neroazzurri e la Roma potrebbe anche cedere alle lusinghe interiste. La dirigenza del club di Suning, potrebbe infatti fare leva su un’offerta non inferiore ai 30 milioni di euro per il calciatore che la Roma accetterebbe per garantirsi una plusvalenza risparmiando 4,2 milioni di euro di ingaggio al calciatore. La sensazione è che questa possa essere la vera trattativa dell’estate.