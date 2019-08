La fumata bianca è arrivata. Nicolò Zaniolo ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2024. Il giocatore e il suo agente hanno trovato l'accordo con la Roma e con il d.s. Petrachi. Il club giallorosso ha blindato uno dei migliori giovani centrocampisti del mondo che era stato un obiettivo di mercato di Juventus e Inter. Sul sito ufficiale del club, il CEO della Roma, ha festeggiato il rinnovo dicendo:

Il calciatore, che era stato preso dal club del presidente James Pallotta nell'ambito della trattativa che ha portato Nainggolan all'Inter, ha mostrato la sua felicità dicendo sui profili ufficiali della Roma:

Sui social successivamente il centrocampista, che pochi giorni fa ha compiuto vent'anni e che ha già avuto modo di esordire con la maglia della nazionale (il c.t. Mancini lo convocò prima ancora che esordisse in Serie A) ha detto:

La mia scelta è sempre stata questa: ho desiderato con forza questo rinnovo, ho desiderato con forza indossare solo questa maglia. Vorrei ringraziare il Club per la fiducia che mi sta dimostrando, i tifosi per il sostegno e per avermi fatto innamorare di questa città e di questi colori e infine la mia famiglia, che non ha smesso mai di credere in me.