Si riparte dalla quasi vittoria contro l'Inter, dalla prestazione di San Siro che ha portato in dote alla Roma un pareggio importante che lascia i giallorossi a -1 punto dal Milan e dal quarto posto (valido per la Champions) e con un punto in più rispetto alla Lazio battuta in casa dal Chievo. All'orizzonte c'è la sfida contro il Cagliari, si gioca sabato sera all'Olimpico ed è un'occasione da non lasciarsi sfuggire considerato il calendario: avversario abbordabile per la squadra di Ranieri mentre il ‘diavolo' e Gattuso saranno di scena nella tana del Torino, quinto e in corsa per un posto in Europa League.

Martedì mattina la ripresa degli allenamenti, quale formazione troverà il tecnico? La buona notizia per l'allenatore arriva dal report medico che ha fornito informazioni rassicuranti sulle condizioni del difensore centrale greco, Manolas. Il calciatore s'è sottoposto nella giornata odierna a esami strumentali e l'esito è stato incoraggiante: la risonanza magnetica alla coscia destra ha escluso lesioni, contenendo così il timore per l'infortunio muscolare capitato in un momento così delicato della stagione, con i capitolini lanciati nel recupero del terreno perso in classifica.

Le condizioni di Manolas, ci sarà contro il Cagliari? Il greco era stato costretto a saltare la sfida di sabato scorso, prima di Pasqua: un risentimento muscolare avvertito durante nel riscaldamento a pochi minuti dal fischio d'inizio lo aveva sottratto al match coi nerazzurri. Ce la farà a giocare contro il Cagliari? Salve indicazioni differenti, dovrebbe essere già a disposizione contro i sardi, che sia in campo dall'inizio oppure in panchina lo si vedrà nelle prossime ore.

Emergenza a centrocampo. Detto del possibile recupero di Manolas, i problemi per Ranieri sono a centrocampo considerata l'assenza contemporanea per squalifica di Cristante e Zaniolo. Niente da fare per De Rossi, toccherà a Nzonzi e Pellegrini agire in mediana con il possibile impiego di Pastore.