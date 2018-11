La Roma andrà a Udine il prossimo fine settimana e e nelle prossime ore tutti i calciatori convocati dalle nazionali rientreranno a Trigoria ma non ci sono buone notizie per Eusebio Di Francesco. L’eredità degli incontri delle varie rappresentative non sarà di facile gestione a causa degli infortuni che hanno messo fuori gioco ben quattro titolari: dopo Lorenzo Pellegrini, Alessandro Florenzi e Kostas Manolas, si è fatto male anche Aleksandar Kolarov, che tornerà dunque in Italia senza figurare nel match contro la Lituania per capire l'entità del problema. Il terzino serbo si è infortunato al piede ma è rimasto in campo per 90′ nella gara vinta per 2-1 sul Montenegro e lo stesso CT della Serbia, Mladen Krstajic, in conferenza stampa ha fornito dettagli ulteriori sulle condizioni del 33enne: "Ha un problema al dito del piede che si era già fratturato settimane fa, valuteremo la sua situazione".

Non dovrebbe trattarsi di nulla di così grave ma non è sbagliato pensare che Kolarov possa essere in dubbio per la trasferta di Udine che la Roma dovrà affrontare il prossimo sabato alle ore 15:00. Se non ce la dovesse fare, Di Francesco dovrebbe far fronte ad un’emergenza difensiva importante, visto che anche Florenzi e Manolas potrebbero non essere a disposizione dall'inizio.

Schick in goal con la Repubblica Ceca

Chi si è fatto notare in questa pausa per le nazionale è Patrik Schick, che è sceso in campo con la sua Repubblica Ceca contro la Slovacchia, nella partita valida per la Nations League, e al 32′ l’attaccante ceco ha siglato la rete del vantaggio con splendido pallonetto a scavalcare il portiere su assist di Jankto. Davvero un un goal bellissimo per la punta giallorossa che ha condannato così Hamsik & co alla retrocessione in League C.