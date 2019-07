Gonzalo Higuain resta un obiettivo forte per l'attacco. Il Pipita non è ancora del tutto convinto di lasciare la Juventus e accettare l'offerta della Roma. Il gol al Tottenham è stato un segnale mandato allo staff bianconero ma la replica non ha cambiato le decisioni del club: l'argentino è sul mercato. Serviranno tempo e diplomazia per convincerlo, con il suo arrivo potrebbe sbloccarsi anche il giro di bomber che vede attualmente Inter e giallorossi in mezzo al guado: Edin Dzeko verso i nerazzurri (con Icardi ormai destinato a lasciare Milano), l'ex Real verso la Capitale per rilanciarsi.

Quanto costa Toby Alderweireld

Nelle ultime notizie di calciomercato c'è anche un altro fronte molto caldo e fa riferimento ai contatti con gli Spurs per il difensore centrale, Toby Alderweireld, visto all'opera domenica nella partita di International Champions Cup contro i bianconeri. Dopo le cessioni di Manolas (Napoli) e Marcano (Porto), attualmente in rosa ci sono Mancini (arrivato dall'Atalanta), Fazio e Juan Jesus. Manca un altro elemento di livello ed è per questo che i capitolini hanno puntato i riflettori sul belga che ha il contratto in scadenza nel 2020 e una valutazione di mercato – secondo Transfermarkt – di 40 milioni. Per averlo, però, ne occorrono 28: ovvero, l'importo della clausola rescissoria sulla quale gli Spurs non intendono fare sconti. E nemmeno le parole del giocatore al termine della sfida con la Juventus non sembrano incoraggianti.

Posso ribadire che in questo momento sto pensando solo ad allenarmi e a lavorare per essere pronto in occasione della prossima stagione.

Rugani e Verissimo alternative di mercato

Quale può essere l'ipotesi alternativa? Daniele Rugani attualmente alla Juventus (come rilanciato dalla Gazzetta dello Sport) e chiuso dalla presenza di Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral. A Roma, invece, potrebbe giocare con maggiore continuità e avere più spazio. Le cifre dell'operazione: 30 milioni di euro è la richiesta dei bianconeri poi c'è da fare i conti con lo stipendio da 3 milioni netti a stagione del calciatore. C'è ancora un'ulteriore ipotesi molto meno costosa: si tratta di Lucas Verissimo, difensore 23enne del Santos, che costa un terzo (9 milioni) rispetto allo stesso Rugani.