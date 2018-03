C’era molta preoccupazione nell’ambiente giallorosso per le condizioni di Cengiz Under, il ventenne esterno offensivo della Roma mentre era in ritiro con la propria nazionale si è procurato una distorsione al ginocchio sinistro. La paura di uno stop più o meno lungo c’era, ma fortunatamente arrivano notizie positive dalla Turchia. Perché i medici della nazionale non ritengono che ci siano motivi per far rientrare il giocatore in anticipo a Trigoria. Dunque il giocatore sarà a disposizione per il prossimo match di campionato e per la doppia sfida di Champions con il Barcellona.

L’infortunio al ginocchio con la Turchia

Nei giorni scorsi durante un allenamento con la Turchia il calciatore romanista ha subito una distorsione al ginocchio sinistro, nelle ore seguenti il ginocchio non si è gonfiato e la risonanza a cui è stato sottoposto ha dato esito negativo. Under naturalmente è stato lasciato a riposo nella partita amichevole con l’Irlanda (i turchi hanno vinto 1-0). Oggi la federcalcio turca ha fatto sapere che le condizioni di Under sono tutto sommato positive, difficilmente giocherà l’amichevole in programma all’inizio della prossima settimana, ma sarà certamente a disposizione per il match di campionato con il Bologna e soprattutto per Barcellona-Roma, in programma al Camp Nou il 4 aprile.

6 gol con la Roma in questa stagione per Under

Preso dalla Roma per 13 milioni e 400mila euro dall’Istanbul Basaksehir, Cengiz Under a vent’anni è arrivato in Italia. Il suo inizio non è stato semplicissimo, poi con il tempo il giovane turco ha capito perfettamente gli schemi di Di Francesco ed è diventato un giocatore determinate per la Roma. Nelle ultime partite ha fatto la differenza: a segno contro Verona, Benevento (doppietta), Udinese e Napoli; in gol anche contro lo Shakhtar. Il suo bilancio stagionale è di 6 gol in 24 partite.