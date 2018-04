Archiviata la partita di campionato con il Bologna, la Roma è tornata a lavorare a Trigoria dove sta preparando la super sfida con il Barcellona, l’andata dei quarti di Champions si giocherà il 4 aprile al Camp Nou. Di Francesco potrebbe avere grossi problemi di formazione. Perché sono in infermeria Nainggolan, Under e Pellegrini. Il belga e il turco al momento sembrano destinati al forfait.

Nainggolan in dubbio per il Barcellona

Radja Nainggolan è stato sostituito dopo appena un quarto d’ora in Bologna-Roma. Il problema muscolare è al flessore destro ed è stato prodotto da un trauma contusivo diretto (una ginocchiata) nella gara del Dall’Ara. Il centrocampista giallorosso lunedì mattina si sottoporrà agli esami strumentali che faranno chiarezza sull’entità del problema. Non c’è molta fiducia nell’ambiente giallorosso. Il giocatore al Camp Non non dovrebbe esserci.

Le condizioni di Under e Pellegrini

Anche il turco Under è in forte dubbio per il Barcellona. Il ventenne esterno offensivo ha svolto nel giorno di Pasqua un lavoro individuale per il problema al flessore della coscia sinistra. L’allenamento di lunedì potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi e il giocatore potrebbe effettuare il provino decisivo. Di Francesco non sembra voglia rischiare il giocatore, che rimarrà a casa se non sarà al cento percento. Buone notizie invece da parte di Lorenzo Pellegrini, che sembra aver smaltito il risentimento al polpaccio e oggi è tornato a correre.

Come giocherà la Roma contro il Barcellona

I problemi di Nainggolan e Under, oltre a quelli di Pellegrini, creano grossi problemi a Di Francesco. Almeno la difesa per il Barcellona è fatta. Messi e Suarez saranno lo spauracchio di Fazio, Manolas, Florenzi e Kolarov, in porta Alisson, il miglior portiere della Serie A. A metà campo sicuri del posto Strootman e De Rossi. Se Nainggolan non ci sarà la Roma cercherà di avere almeno Lorenzo Pellegrini. Mentre nel tridente se Under darà forfait giocheranno El Shaarawy e Perotti con Dzeko.