Il freddo e la neve sono arrivati anche a Roma. Dopo aver fatto rinviare Juventus-Atalanta, il fenomeno "Burian" ha infatti investito anche la Capitale e mandato all'aria i piani del Milan di Rino Gattuso. La squadra rossonera, che si è fermata in città dopo la splendida vittoria ottenuta contro i giallorossi, aveva infatti in programma un allenamento mattutino nel centro sportivo dell'Acqua Acetosa: rifinitura che però non si è potuta svolgere proprio per l'abbondante nevicata e per il freddo.

Un imprevisto che ha così costretto il Milan a lavorare all'interno dell'Hotel Parco dei Principi: "Siamo un po’ arrabbiati perché erano da anni che a Roma non si vedeva la neve – ha spiegato Gattuso, in un'intervista rilasciata a Milan Tv – Abbiamo lavorato in palestra, ma preferivo lavorare in campo".

Il messaggio di Suso.

Un problema che ha colpito anche la Lazio di Inzaghi, che non si è allenata sul campo di Formello, e che ha costretto il tecnico rossonero a trovare una soluzione alternativa. Come riportato da Sky Sport 24, nelle scorse ore Gattuso avrebbe infatti lasciato l’albergo alla ricerca di un campo di allenamento disponibile per l'allenamento di domani. "Dobbiamo recuperare energie e pensare alle prossime gare, perché si giocherà ogni tre giorni", ha concluso l'allenatore milanista prima di partire per la sua personale spedizione.

Per il match di Coppa Italia, e in vista del delicato derby di domenica prossima, Rino Gattuso potrebbe cambiare qualcosa e dare un po' di riposo ad un paio di giocatori. Contro la Lazio potrebbe ritrovare una maglia da titolare Kalinic, al posto di Cutrone, così come nel mezzo potrebbe rivedersi dal primo minuto Montolivo nel ruolo che abitualmente occupa Biglia. Difficile invece rinunciare a Calhanoglu e Suso: apparsi anche contro la Roma in un momento straordinario di forma. Proprio lo spagnolo, dall'interno dell'albergo che ospita la squadra, ha inoltre voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi attraverso il suo profilo Instagram: "Con il sole, con il vento, con la neve, con il sorriso. E con convinzione. Avanti così, Milan".