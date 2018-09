Anche la Roma ha presentato la lista Uefa per la Champions League 2018-2019. Non ci sono particolari sorprese. Nell’elenco c’è Nicolò Zaniolo, che non ha ancora debuttato in Serie A ma che è stato convocato dal c.t. Mancini per le sfide di Nations League dell’Italia. Esclusi invece il terzo portiere Fuzato e il giovane difensore Bianda, che farà parte della Primavera di Alberto De Rossi.

La lista Champions della Roma

I giocatori sono 25. Solo due i portieri: lo svedese Olsen e il suo vice Mirante. I difensori sono nove: Florenzi, Karsdorp, Santon, Fazio, Manolas, Juan Jesus, Marcano, Kolarov e Luca Pellegrini. Centrocampo di grande qualità con capitan De Rossi, Cristante, Pastore, il campione del mondo Nzonzi, Lorenzo Pellegrini e i giovani Coric e Zaniolo. Ampissima scelta in attacco per Di Francesco con le punte centrali Dzeko e Schick e gli esterni Perotti, El Shaarawy, Under e Kluivert, oltre al giovane Celar, che in estate era parso vicino alla Triestina.

Il cammino della Roma in Champions League

Tra le italiane la Roma è quella che ha avuto il sorteggio migliore. Posta in seconda fascia, grazie alla splendida semifinale della stagione scorsa, la squadra di Di Francesco ha pescato sì il Real Madrid, vincitore delle ultime tre edizioni, ma giocherà anche contro due avversari piuttosto abbordabili e cioè il CSKA Mosca e i cechi del Viktoria Plzen. L’obiettivo minimo è la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Dzeko e compagni, dopo aver sfidato lo scorso anno, tra gli altri, Chelsea, Atletico Madrid, Barcellona e Liverpool, esordiranno proprio al Santiago Bernabeu contro la squadra guidata da Lopetegui mercoledì 19 settembre. La Roma dell’impianto spagnolo ha dolci ricordi, perché ben due volte i giallorossi hanno vinto al Bernabeu (nel 2002-2003 e nel 2007-2008).