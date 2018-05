Quella contro il Cagliari non era una partita come tutte le altre per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga che ha vestito la maglia rossoblu per 4 stagioni ha messo da parte il suo passato per dare il suo contributo ad una Roma che ha ottenuto 3 punti pesantissimi in chiave Champions. Per celebrare la qualificazione all'Europa ora basterà un punto. Punto che i giallorossi proveranno a conquistare nel prossimo match contro la Juventus. Il belga però quando vede i bianconeri non pensa mai alla matematica, ma solo a vincere per quella che per lui è un'altra partita speciale.

Nainggolan soddisfatto per la vittoria della Roma a Cagliari

Ai microfoni di Sky, Premium e Roma Tv, il Ninja è tornato a parlare di Cagliari-Roma. Una partita difficile per i giallorossi che hanno saputo colpire al momento giusto e soffrire gli attacchi a testa bassa degli avversari: "Sapevamo che sarebbe stata difficile come sempre. Ci godiamo questi 3 punti anche se mi dispiace per il Cagliari. Ci manca poco per la qualificazione. Abbiamo colpito al momento giusto. Era difficile, in Sardegna è sempre stata difficile per la Roma".

Il dispiacere del Ninja per il Cagliari

Nainggolan non può che essere dispiaciuto per la sconfitta del Cagliari, il club in cui si è consacrato, dopo l'esperienza di Piacenza, nella massima serie. L'augurio è quello di una salvezza da conquistare nelle ultime due giornate di Serie A: "Sono dispiaciuto sicuramente per il Cagliari. Avranno due partite difficili, mi auguro che si salvino. E’ una squadra che ho nel cuore, ma oggi sono contento per il nostro risultato perché era quello che ci serviva e l’importante oggi era quello. La Roma nel passato ha sempre avuto difficoltà qui, non è mai stato facile. Siamo venuti qui con un obiettivo e lo abbiamo raggiunto, non sempre importa come".

Roma-Juventus una battaglia per l'onore, la promessa di Nainggolan

E adesso testa alla Juventus. Domenica 13 maggio alle 20.45 i giallorossi ospiteranno i bianconeri. Ad entrambe le squadre basterà un punto per raggiungere i rispettivi obiettivi, ovvero la qualificazione alla Champions e il settimo scudetto consecutivo. Nainggolan non vuole sentire parlare di calcoli e pensa solo a vincere contro una squadra contro cui la rivalità è altissima, come confermato dai tanti screzi del passato. In palio per il belga c'è l'onore: "Con la Juve sarà una battaglia per l’onore. Dipende da noi, dobbiamo fare risultato e ci siamo. Accontentarsi di un punto? Non è una domanda da fare. Non ci mettiamo dietro aspettando il punto. Io contro la Juve poi cerco sempre di dare il massimo perché ce l’hanno sempre avuta un po’ con me e quindi è una partita importante per me".