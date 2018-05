Una vittoria che inguaia il Cagliari ma che conferma una Roma da Champions League. I giallorossi capitalizzano il gol segnato da Under nel primo tempo e tengono davanti al ritorno degli isolani, oggi terzultimi in classifica e in mezzo alla lotta per non retrocedere. Un testacoda che ha premiato il lavoro fatto da Di Francesco che comunque, festeggia una sua prima stagione in Capitale da assoluto protagonista.

A Cagliari si giocava per tre punti ma anche per molto di più perché il successo ha determinato oramai la certezza della Roma di approdare ancora una volta in Champions League mentre la sconfitta sta condannando i sardi a giocarsi gli ultimi sprazzi di salvezza nelle ultime due partite.

La Champions c'è. I giallorossi si sono scrollati di dosso la Lazio per la terza piazza dietro a Napoli e Juventus. Oggi la Roma ha due punti di vantaggio sui cugini celesti e sempre tre sull'Inter. Con Lazio e Inter che si dovranno scontrare nell'ultimo match in calendario tutto appare già scritto: Roma in Champions e con la Juventus in casa nel prossimo match di campionato si giocherà senza il peso del risultato. Un motivo in più per cercare l'intera posta in gioco.

Under subito decisivo. La gara si è incanalata quasi subito sui binari giallorossi. Al 15′ Under segna la rete che poi risulterà decisiva: Edin Dzeko si conferma uno dei giocatori maggiormente in forma e si inventa l'assist decisivo per il compagno che supera Cragno. Rete pesantissima dalla quale il Cagliari fatica a reagire. I padroni di casa provano a impensierire Alisson ma è la Roma sempre a gestire ritmi e gioco a proprio piacimento senza mai soffrire.

Proteste Cagliari. Nelle battute conclusive del match non ci sono più forti emozioni. Solo lo spazio per le proteste del Cagliari per un rigore non concesso e nient'altro: la Roma sbanca in Sardegna si conquista l'accesso – quasi matematico – alla prossima Champions League e inguaia la squadra di Lopez per la zona salvezza.