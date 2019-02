Ancora una volta un calciatore della Roma si rompe il legamento crociato. Sotto i ferri finirà il giovane difensore William Bianda, acquistato nello scorso mercato estivo e che quest’anno ha giocato solo con la squadra Primavera. Il francese è un pallino del d.s. Monchi che per acquistarlo ha sborsato 11 milioni di euro. Bianda adesso dovrà fermarsi per almeno sei mesi e tornerà nella prossima stagione.

Bianda, 13esimo giocatore della Roma con il crociato rotto

Bianda, come riportato da ‘Sky Sport’, ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il diciottenne difensore nella giornata di mercoledì verrà operato a Villa Stuart dal professor Mariani. Il calciatore inizierà subito le cure riabilitative, ma la sua stagione può considerarsi già conclusa. Per la società giallorossa continua la maledizioni dei crociati rotti. Il francese Bianda è il tredicesimo calciatore della Roma che si rompe il legamento del ginocchio negli ultimi quattro anni.

Chi è William Bianda

Classe 2000, Bianda è un giocatore che è stato fortemente voluto dal d.s. Monchi che lo ha preso la scorsa estate dal Lens, e lo ha pagato 11 milioni di euro (6 subito più eventuali 5 di bonus) una cifra altissima per un difensore così giovane. Di Francesco non lo ha mai convocato in prima squadra, si è scelto di farlo maturare con la squadra Primavera di Alberto De Rossi con cui ha disputato 15 partite. Bianda nella passata stagione ha disputato 5 partite con il Lens nella Ligue 2 e in carriera ha giocato con le nazionali giovani francesi dall’Under 16 all’Under 19, due anni fa giocò gli Europei Under 17. Difensore tecnico e veloce, di origini ivoriane, in Francia è stato paragonato a Marquinhos, ex giallorosso da anni con il PSG, e soprattutto a Varane, titolare del Real Madrid e della nazionale francese.