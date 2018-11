All'indomani della sfida Italia-Portogallo, Lorenzo Pellegrini è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. Il centrocampista della Roma non giocherà dunque la partita amichevole contro gli Stati Uniti, ma tornerà alla base a causa di un problema fisico. Ma quali sono le condizioni di Lorenzo Pellegrini e cosa si è fatto il talentuoso calciatore giallorosso?

Perché Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro della Nazionale

Lorenzo Pellegrini con ogni probabilità sarebbe stato schierato titolare dal ct dell'Italia in occasione dell'amichevole contro gli Stati Uniti in programma martedì sera a Genk in Belgio. All'indomani del pareggio senza reti contro il Portogallo però il centrocampista della Roma è tornato a casa. Non una scelta preventivata, come quella relativa a Insigne, Chiellini, Jorginho, Florenzi e Immobile, tornati anche loro alla base. Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro azzurro a causa di un infortunio. Quali sono le sue condizioni? Toccherà allo staff medico della Roma valutare l'entità del problema dell'ex Sassuolo in vista della ripresa del campionato

Come sta Lorenzo Pellegrini e cosa si è fatto

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro dell'Italia a causa di un problema fisico. Il centrocampista nei pochi minuti disputati nel finale di Italia-Portogallo, dopo essere subentrato a Marco Verratti, ha accusato un riacutizzarsi di un vecchio infortunio muscolare. Le sue condizioni saranno valutate dunque in casa Roma, anche se l'allarme potrebbe rientrare in vista del prossimo match di campionato in programma il 24 novembre in casa dell'Udinese. La scelta di Roberto Mancini e del suo staff infatti potrebbe essere solo a titolo precauzionale, per evitare il riacutizzarsi dell'infortunio in una sfida amichevole come quella contro gli Stati Uniti.