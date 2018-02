Di fianco ad un grande uomo, c'è sempre una grande donna. Nel caso di Francesco Totti, la grande donna è Ilary Blasi: portata all'altare nel 2005 e dalla quale ha avuto tre figli. La popolare showgirl, conduttrice del fortunato programma televisivo "Le Iene", ha parlato del marito in un'intervista rilasciata a "La Stampa". "Io la regina della casa? Do questa impressione? In realtà io e Francesco siamo due persone diverse che insieme si danno forza", ha spiegato Ilary Blasi al quotidiano torinese.

"Le racconto un aneddoto: quando Francesco diede l’addio al calcio gli dissi: stasera tutti aspettano te, vai da solo. Mi ha risposto che in uno dei momenti più delicati della sua vita voleva accanto la famiglia. "Senza di voi non vado". Questo è Totti: mi creda, i pesi a casa sono distribuiti benissimo".

La fedeltà del capitano.

Nel giorno del suo addio al calcio, a margine dell'ultima partita con il Genoa, c'era infatti Ilary a fianco del numero 10 giallorosso. Il loro abbraccio a bordo campo fu uno dei momenti più toccanti per tutti i tifosi giallorossi, che ora potranno rivedere il loro capitano anche a Sky: "Per la Roma ho dato il 101%, perché ho messo la maglia giallorossa davanti a tutto, davanti a me, alle cose personali, alla vita privata. La Roma è stata tutto", ha spiegato Totti, durante la registrazione de "I signori del Calcio".

Nella lunga intervista concessa all'emittente satellitare, Totti ha poi rivelato di esser stato contattato dalla Spagna molti anni fa: "L'offerta più concreta per lasciare la Roma è stata quella del Real Madrid, nel 2003/04. Ho fatto una scelta ben precisa: precludermi la possibilità di vincere tanto per rimanere con un'unica maglia, che per me è stata la cosa più importante. E alla fine ho avuto tutto: amore e passione per me sono stati più importanti che vincere trofei altrove".