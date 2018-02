Se il Liverpool di Jurgen Klopp lotta in Premier per il secondo posto e ha già un piede nei quarti di finale di Champions League, gran parte del merito è anche di Mohamed Salah. L'attaccante egiziano, dopo aver trascinato la sua nazionale alla storica qualificazione ai prossimi Mondiali, sta infatti continuando a regalare magie e numeri d'alta classe. Un'esplosione che ha inevitabilmente aumentato il rammarico dei tifosi della Roma che, fino a qualche mese fa, lo applaudivano dalle tribune dello stadio Olimpico.

Tra i più amareggiati dalla sua cessione, c'è anche Francesco Totti. L'ex capitano, in un'intervista rilasciata al sito ufficiale del Liverpool, ha infatti coperto d'elogi l'ex compagno: "Per ciò che sta facendo vedere, al momento, è uno dei migliori giocatori al mondo e penso che migliorerà ancora – ha dichiarato il dirigente giallorosso – Lo conosco bene. È un buon amico e vuole continuare a migliorare".

Gli obiettivi di Salah.

A poche ore dalla sconfitta della Roma in Ucraina, Totti si è sbilanciato in un pronostico audace: "Il Liverpool non può essere escluso dalla vittoria finale della Champions League – ha spiegato l'ex numero dieci – Ci sono molte squadre competitive, ma quando hai in rosa un calciatore del genere inizia a credere che tutto sia possibile. Salah è uno di quei giocatori che possono fare la differenza nelle partite importanti – ha concluso Totti – Lui fa tutte le cose per il verso giusto: si allena duramente, lavora duro, ascolta gli allenatori, ecco il motivo per cui è così bravo al momento".

"Ho sempre cercato di migliorarmi, anche da bambino – dichiarò Salah, ai tempi della sua permanenza nella Capitale – Volevo giocare ad alti livelli in Egitto, ma non pensavo di poter arrivare in Europa". Ora che ci è riuscito e che è diventato un "top player", l'ex attaccante del Basilea non vuol più fermarsi e vuol continuare a vincere. In Inghilterra, in Europa e soprattutto in Russia.