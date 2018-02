La Roma non vive un bel momento, è fuori dalla zona Champions e dopo la sconfitte subite con Shakhtar e Milan è venuto fuori qualche problema a livello di spogliatoio. Di Francesco sa che c’è ancora tempo per recuperare, ma bisogna trovare rapidamente la retta via. Il tecnico sa di poter contare sempre sul suo portiere: Alisson Becker, che quest’anno è di gran lunga il miglior numero uno di tutta la Serie A. Il brasiliano ha stupito quelli che lo conoscevano poco e si è fatto apprezzare moltissimo a livello internazionale. Si è parlato anche di Real Madrid per lui, ma il suo futuro potrebbe essere al Liverpool.

Il Liverpool insegue Alisson

Secondo la stampa brasiliana i dirigenti dei ‘Reds’ avrebbero già contattato tempo fa gli agenti del portiere della Roma e avrebbero trovato anche un’intesa economica. Secondo ‘Uol Esporte’ i ‘Reds’ sarebbero in netto vantaggio sul Real Madrid, che dovrà sostituire Keylor Navas, e il Paris Saint Germain. Resta però da trovare l’accordo con la Roma.

Quanto costa il portiere della Roma

La società giallorossa non verrebbe perdere Alisson, ma davanti a una grande offerta con ogni probabilità cederà il portiere e in quel caso effettuerebbe anche una grandissima plusvalenza. Il giocatore fu prelevato dall’Internacional un anno e mezzo fa per 8 milioni di euro e oggi ne vale circa 50, ma la Roma sta cercando un’intesa con il giocatore e vorrebbe fargli prolungare il contratto e vorrebbe anche inserire una clausola di 65 milioni.

Lo stipendio di Alisson

Quando arrivò alla Roma il brasiliano firmò un contratto quadriennale da un milione e mezzo a stagione. La Roma adesso gli ha proposto il prolungamento fino al 2021 con conseguente aumento dello stipendio, che passerebbe a 4 milioni netti. Con il Liverpool potrebbe guadagnare una cifra ancora molto più alta, basti pensare che Van Dijk, prelevato a gennaio, guadagna 200mila stelline a settimana.

La grande stagione del portiere brasiliano

Dopo un anno di relativo apprendistato, Spalletti non lo ha mai schierato in campionato la scorsa stagione, ma gli ha dato fiducia nelle coppe, Alisson è diventato il titolare della Roma ed è rapidamente diventato un beniamino della tifoseria. Spesso ha salvato la squadra di Di Francesco e lo ha fatto con degli interventi strepitosi. Nessun portiere ha fatto meglio di lui in questo campionato.