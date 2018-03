Sta diventando una soap opera questa storia d'amore mai sbocciata tra Edin Dzeko e il Chelsea. Il centravanti della Roma era già pronto a fare le valigie per Londra a gennaio scorso ma alla fine non se n'è fatto più nulla e non è detto che la pista non rimanga aperta, anzi. In estate i Blues torneranno alla carica per il numero 9 giallorosso e, secondo quanto riporta il portale spagnolo El Gol Digital, a fine stagione arriverà una nuova importante offerta dal club di Abramovich e a quel punto la squadra capitolina potrebbe vacillare.

Nonstante le critiche perenni, anche quest'anno Dzeko ha portato a casa il suo bottino di reti e alcune, rispetto ad altre situazioni, sono davvero importanti: 13 in campionato e 4 in Champions League, più 5 assist che lo definiscono al meglio come attaccante che cerca il goal in qualsiasi modo ma che sa giocare con i compagni di reparto.

Il Chelsea è tornato su Dzeko perché l'investimento per Alvaro Morata non ha convinto e, secondo molti, il suo rendimento è stato al di sotto le aspettative: il 9 giallorosso potrebbe rappresentare la soluzione giusta per una squadra che vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista in Premier League. Anche il Real Madrid aveva pure sondato il terreno per il bosniaco lo scorso gennaio ma non dovrebbero esserci aste per il numero 9 visto che i blancos per la prossima stagione stanno puntando tutto sul centravanti polacco Robert Lewandowski, che dovrebbe lasciare il Bayern Monaco e volare alla corte di Zidane.

Monchi vuole ringiovanire la Roma: ecco gli obiettivi

Kluivert jr, Cristante, Kovacic, Coric e Johansson: sono questi alcuni dei nomi prsenti sul taccuino del ds giallorosso per il prossimo futuro. Dopo aver inserito in pianta stabile calciatori come Cengiz Under e Lorenzo Pellegrini nella formazione titolare, ecco che Monchi vuole continuare il suo lavoro di ringiovanimento della rosa della Roma e i profili sono tutti interessanti.