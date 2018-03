I giallorossi stanno effettuando un restyling sulla carta di identità optando per inserimenti di giovani talenti che possano costruire un nuovo futuro all'interno del progetto di Di Francesco. Un processo che è iniziato un paio di stagioni fa e che adesso vede il neo ds Monchi avere sul taccuino una serie di possibili obiettivi tutti degli anni '90, cioè in linea con la nuova tendenza societaria.

Il progetto giallorosso

Giovani all'insegna di Di Francesco

Per la Roma si prospetta dunque un nuovo mercato da protagonista. Non c'è il classico colpo da far impazzire le folle ma tanti giocatori che sarebbero funzionali al progetto di Di Francesco e che potrebbero crescere insieme ad altri giovani in erba che stanno oramai prendendo piede all'interno della squadra.

Il progetto rispecchia le mie caratteristiche. Continuo a lavorare nello stesso modo in cui lavoravo a Siviglia, in un modo molto personale, come ho sempre fatto e come mi piace. A Roma ho questa possibilità

Under e Pellegrini guidano la rivoluzione

Si tratta di Under o di Pellegrini che si sono stabilmente inseriti nel lotto dei titolari contribuendo in modo concreto all'attuale stagione in cui i giallorossi sono stabilmente al terzo posto in campionato, al sicuro dalla lotta per una qualificazione in Champions e sono approdati ai quarti proprio nella Coppa dalle grandi orecchie dove si confronteranno con il Barcellona.

Abbiamo deciso di dare a Di Francesco perché aveva fatto molto bene a Sassuolo, è stato un giocatore e soprattutto un campione della Roma. Se somiglia a qualcuno? Per certi aspetti a Emery, per altri a Marcelino

Tutti gli uomini di Monchi

Da Coric a Johansson

Tra i tanti obiettivi di Monchi ci sono diversi interessanti profili: Ante Coric, centrocampista clas se 1997 della Dinamo Zagabria ma anche Marko Johansson, portiere classe 1998 del Malmoe che potrebbe diventare basilare nel momento in cui Alisson verrebbe acquistato da qualche top club europeo.

Kluivert, Cristante e Kovacic

Poi, un figlio d'arte: Justin Kluivert, attaccante classe 1999 dell'Ajax insieme ad un giovane italiano che si è messo in luce quest'anno, Bryan Cristante, centrocampista classe 1995 dell'Atalanta. Un po' più maturo, sempre in mediana, occhi puntati su Hakim Ziyech, centrocampista classe 1993 dell'Ajax. Ma piace anche una vecchia conoscenza: Mateo Kovacic, centrocampista classe 1994 del Real Madrid. Infine, Jean Seri, centrocampista classe 1991 del Nizza compagno attuale di Mario Balotelli.